Luke Shaw devrait utiliser les critiques de Jose Mourinho pour alimenter la réponse sur le terrain, a déclaré talkSPORT, après que l’ancien patron de Manchester United ait qualifié les coins de la star anglaise de “dramatiquement mauvais”

Stuart Pearce insiste sur le fait que la star de Manchester United et de l’Angleterre, Luke Shaw, devrait utiliser les récentes critiques de Jose Mourinho pour alimenter une réponse sur le terrain.

Alors qu’il travaillait pour talkSPORT en tant qu’expert de l’Euro 2020, Mourinho a affirmé que Shaw avait eu un “très bon” match lors de la victoire 1-0 de l’Angleterre sur la République tchèque, mais a admis que ses corners étaient “dramatiquement mauvais”.

.

Le match complet de Shaw pour l’Angleterre contre les Tchèques a été salué par Mourinho, qui n’a contesté que ses corners

Pendant son mandat avec les Diables rouges, Mourinho a publiquement critiqué l’arrière gauche à plusieurs reprises et l’a même accusé de manquer d’engagement et d’ambition.

Avance rapide maintenant et Shaw, joueur de la saison 2020/21 de United, a reconquis sa place dans l’équipe d’Angleterre, entamant les deux derniers matches de son pays à l’Euro 2020.

Et dans une interview enflammée répondant aux dernières critiques de Mourinho, Shaw a exhorté son ancien manager à “passer à autre chose”.

Il a déclaré: «Il n’y a pas de cachette que nous ne nous entendions pas.

“Je pense qu’il était un manager brillant mais, vous savez, le passé est le passé. Il est temps de passer à autre chose. J’essaie d’avancer mais, de toute évidence, il ne peut pas.

« Il parle continuellement de moi, ce que je trouve assez étrange. Même certains des gars ont dit, « quel est son problème ? et ‘pourquoi continue-t-il à parler?’

Richard Pelham

Mourinho travaille en tant qu’expert de l’Euro 2020 pour talkSPORT

« Il a juste besoin de passer à autre chose. J’espère qu’il pourra trouver sa paix avec ça et enfin passer à autre chose et arrêter de s’inquiéter pour moi. Clairement, je suis beaucoup dans sa tête et il pense clairement beaucoup à moi.

L’ancien arrière gauche anglais Stuart Pearce pense que Mourinho n’essayait que de tirer le meilleur parti de Shaw avec son choix de mots.

Il a déclaré à talkSPORT: «Parfois, lorsque le manager arrête de vous parler, c’est le pire des scénarios.

“Jose pense que Luke est un très, très bon joueur et pense qu’il peut tirer de plus en plus de lui ou qu’il aurait pu en tirer de plus en plus en tant que joueur.

«Je pensais qu’il y avait des compliments là-dedans, cela dépend simplement de ce que vous recherchez dans une déclaration.

“Si vous avez un état d’esprit selon lequel” ce gars ne m’aime pas “, alors vous ne choisirez que celui [negative] chose.”

getty

Mourinho et Shaw ne se sont pas entendus à Manchester United

Pearce insiste également sur le fait que Shaw peut utiliser les critiques de Mourinho comme motivation pour s’améliorer sur le terrain.

Il a ajouté : « L’essentiel, c’est que vous devez l’utiliser et le retourner.

« Si vous avez quelqu’un pour prouver qu’il a tort, c’est un outil puissant dans la vie.

«Je ne pense pas que Jose déteste Luke Shaw autant qu’il le pense.

“Je me trompe peut-être, je ne connais pas l’interaction individuelle entre les deux.”