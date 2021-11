Luke Shaw distingue une star «incroyable» de Man Utd après le tirage au sort crucial de l’Atalanta

Eric Bailly impressionné contre l’Atalanta (Photo de Marcio Machado/Eurasia Sport Images/.)

Luke Shaw a exhorté Eric Bailly à « montrer son niveau » de manière cohérente pour Manchester United après la démonstration « incroyable » du défenseur contre l’Atalanta.

L’international ivoirien n’a fait que son deuxième départ de la saison alors que United remportait un match nul contre l’équipe de Serie A grâce à un égaliseur dans le temps additionnel de Cristiano Ronaldo.

Bailly, 27 ans, est le défenseur central de quatrième choix à Old Trafford, mais il débutait dans un dos à trois contre l’Atalanta après que Victor Lindelof se soit blessé à la veille du match dans le nord de l’Italie.

United était bâclé à l’arrière tout au long, mais ils devaient remercier Bailly d’avoir maintenu le score alors que l’ancien homme de Villarreal a effectué un certain nombre de blocs et de tacles cruciaux.

Et Shaw n’a pas tardé à rendre hommage à Bailly par la suite, décrivant sa performance comme « incroyable » et « incroyable ».

Ronaldo a sauvé United dans les derniers instants (Photo de Giuseppe Cottini/.)

« Il était incroyable », a déclaré Shaw.

«Il n’a pas eu beaucoup d’occasions et bien sûr, c’est difficile.

« Ce n’est pas facile pour quelqu’un de ne pas jouer aussi longtemps et ensuite d’entrer dans un jeu comme celui-ci, surtout avec la façon dont ils [Atalanta] presse et chez eux [too] c’est un match très difficile mais il était incroyable.

« Un grand » bravo » à lui pour la façon dont il a été au cours des derniers mois. Il s’est entraîné dur, s’est bien entraîné et a patiemment attendu sa chance et je pense qu’il l’a très bien saisie ce soir.

« C’est le niveau maintenant pour lui qu’il doit montrer jour après jour et bien sûr lors du prochain match. »

United accueille les Young Boys lors de leur prochain match de Ligue des champions et une victoire contre l’équipe suisse réservera probablement la place des Red Devils en huitièmes de finale.

L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer a terminé la soirée sur un bon pied, mais ce n’était pas sans bas puisque Raphael Varane s’est blessé aux ischio-jambiers en première mi-temps et a dû se retirer.

Le Norvégien dit au premier coup d’œil que la blessure de Varane « n’a pas l’air bien » et qu’il devrait rater le derby de Manchester samedi.



