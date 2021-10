Luke Shaw et David de Gea répondent après une lourde défaite à Liverpool – Man United News And Transfer News

Les stars de Manchester United, Luke Shaw et David de Gea, ont semblé laisser entendre qu’ils en avaient marre après la lourde défaite contre Liverpool.

Ole Gunnar Solskjaer ne pouvait que regarder avec horreur ses joueurs s’incliner 5-0 à Old Trafford face à leurs rivaux les plus féroces.

David de Gea : « Nous jouons comme des enfants. » – Arilas Ould-Saada (@arilasos) 24 octobre 2021

Luke Shaw est incroyablement déprimé mais m’a parlé pendant longtemps @stadiumastro a remercié les fans. J’ai dit que ce n’était pas assez bon. Surtout la défense. C’est notre travail, nous devons réfléchir puis passer à autre chose. On pouvait le voir venir. J’ai besoin de me regarder dans le miroir. pic.twitter.com/8pAJTtfG1i – Alison Bender (@alibendertv) 24 octobre 2021

Le commentaire de De Gea est plus ou moins similaire à celui de Rio Ferdinand qui avait affirmé que la première mi-temps ressemblait à des garçons contre des hommes.

Pour aggraver les choses, Liverpool a beaucoup mieux joué dans le passé qu’à Old Trafford et pourtant, il est toujours sorti vainqueur confortable.

Les commentaires de Shaw sont plus honnêtes et plus sur lui-même, mais son affirmation selon laquelle ils pourraient voir ce qui allait se passer à un kilomètre de distance n’est pas agréable à entendre.

C’est une chose pour les fans d’anticiper que United perdrait contre Liverpool et perdrait potentiellement gros, mais c’en est une autre pour les joueurs de le ressentir aussi.

Cela indique leur manque de croyance en Solskjaer et bien qu’ils l’aiment et ne veuillent pas qu’il parte, il ne les a pas convaincus avec sa tactique.

Liverpool est sur une lancée rouge de forme et United est dans sa pire période, donc ce type de résultat devait se produire.

Les hommes de Solskjaer ont également eu du mal à garder les draps propres tout au long de la saison, ce qui n’aide certainement pas non plus.

Les Red Devils ne peuvent même pas utiliser l’excuse d’un onze de départ faible car c’était loin d’être le cas, Liverpool apportant également des changements pour respecter le statut du match.