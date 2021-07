Luke Shaw et Harry Kane envoient un message à Bukayo Saka “dévasté” après la défaite de l’Angleterre à l’Euro 2020

Bukayo Saka a été consolé par Luke Shaw après le chagrin de l’Angleterre (.)

Luke Shaw insiste sur le fait que les joueurs anglais sont “tous derrière” Bukayo Saka après son penalty raté lors de la défaite finale de l’Angleterre à l’Euro 2020 contre l’Italie.

Shaw a donné à l’Angleterre le départ parfait à Wembley en marquant en moins de deux minutes, mais l’Italie a réussi à imposer des prolongations et des pénalités après l’égalisation de Leonardo Bonucci en seconde période.

Marcus Rashford et Jadon Sancho ont raté leurs tirs au but, tandis que le tir au but décisif de Saka a été sauvé par Gianluigi Donnarruma pour donner la victoire à l’Italie.

Un Saka en larmes a été consolé sur le terrain par ses coéquipiers anglais ainsi que Gareth Southgate.

Et Shaw, qui a développé une amitié étroite avec Saka pendant leur séjour avec l’Angleterre, est catégorique sur le fait que l’ailier d’Arsenal a le plein soutien de ses coéquipiers.

“Il est dévasté”, a déclaré Shaw à propos de Saka après le match.



Le penalty décisif de Bukayo Saka a été sauvé par le gardien italien Gianluigi Donnarumma (.)

«Mais je pense que la chose la plus importante pour nous maintenant en tant qu’équipe est évidemment d’être là pour lui.

«Nous lui avons fait un gros câlin, lui avons dit de garder la tête haute, ça arrive.

«C’est une séance de tirs au but, tout peut arriver comme beaucoup de gens le savent. C’est une expérience dont il apprendra mais nous sommes tous derrière lui, il le sait.

«Pas seulement lui, Rashy et Sanch, nous sommes avec eux tous, nous gagnons en équipe et perdons en équipe. Il n’y a pas d’individus qui coûtent ça.



Harry Kane a soutenu Bukayo Saka après son échec dans la fusillade (.)

Pendant ce temps, le capitaine anglais Harry Kane pense que les progrès de l’Angleterre à l’Euro 2020 devraient être un signe d’encouragement avant la Coupe du monde de l’année prochaine au Qatar.

“Vous devez garder la tête haute”, a déclaré Kane.

«Nous avons eu un tournoi fantastique et ces choses peuvent arriver. Les tirs au but, vous suivez votre processus, vous le mettez où vous voulez mais n’importe qui peut rater un penalty.

« Nous gagnons ensemble et nous perdons ensemble. Nous allons apprendre et grandir, et cela nous donnera encore plus de motivation pour bien faire la Coupe du Monde l’année prochaine.

« Nous devrions être extrêmement fiers en tant que groupe de ce que nous avons accompli. Nous sommes tous des gagnants et nous voulons gagner, donc ça va faire mal pendant un moment et ça va probablement faire mal pour le reste de notre carrière mais c’est le football.

« Nous avons bien progressé depuis la Russie et maintenant il s’agit de continuer. Nous avons une excellente équipe avec des tas de jeunes joueurs avides de plus de football comme celui-ci, c’est tout ce que nous pouvons faire. Construisez et apprenez et, espérons-le, commencez l’année prochaine d’une meilleure manière.’

