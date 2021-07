Luke Shaw fait une promesse aux fans de Manchester United contre Jadon Sancho

Luke Shaw sera rejoint par Jadon Sancho à Manchester United la saison prochaine (Photo: .)

Luke Shaw a rassuré les fans de Manchester United qu’il rappellera régulièrement à Jadon Sancho de maintenir ses “normes élevées” après que le club ait conclu un accord avec le Borussia Dortmund pour signer l’attaquant.

United a raté la cible principale Sancho, 21 ans, l’été dernier après avoir échoué à atteindre le prix demandé de 108 millions de livres sterling de Dortmund à l’époque, mais il a été annoncé la semaine dernière que l’une des sagas de transfert les plus longues de la mémoire récente avait été portée à un finir.

Le jeune attaquant rejoindra les Red Devils pour un montant d’environ 71,3 millions de livres sterling et les supporters de United auront sans aucun doute regardé la nuit dernière pour avoir un aperçu de leur nouvelle arrivée en action alors que l’Angleterre a battu l’Ukraine pour atteindre la demi-Euro 2020 finales.

Cependant, c’est leur joueur actuel, Luke Shaw, qui a volé la vedette avec une autre performance sublime pour les Three Lions, l’arrière gauche fournissant deux passes décisives lors d’une victoire catégorique 4-0 au Stadio Olimpico de Rome.

Interrogé sur le futur coéquipier de United, Sancho, peu de temps après la victoire de l’Angleterre, Shaw a déclaré à talkSPORT: ” Il n’a pas eu trop de temps de jeu, il n’a évidemment pas été déçu mais veut jouer comme tout le monde.

«Il a gardé la tête baissée, il a continué à travailler dur et j’ai l’impression que ce soir, il a tenté sa chance.

«Il a montré aux gens pourquoi nous l’achetons et bien sûr, même si j’étais sur le terrain, j’ai été vraiment impressionné par sa performance.

“Je suis évidemment impatient qu’il devienne un joueur de Manchester United et je continuerai à le contacter pour maintenir ces normes élevées.

“Aujourd’hui, j’étais vraiment heureux et fier de sa performance.”



Sancho a fait son premier départ de l’Euro contre l’Ukraine (Photo: .)

Un Sancho optimiste a déclaré que cela « allait être amusant » de jouer aux côtés de Shaw, Marcus Rashford et Harry Maguire au niveau du club et au niveau international au cours des années à venir.

“Luke est un garçon formidable”, a déclaré Sancho lorsqu’on lui a parlé des éloges de Shaw.

“J’ai toujours de bonnes relations avec lui, Marcus et Harry, donc ça va être amusant.”

Le nouveau garçon de United était particulièrement heureux pour Kane alors que le capitaine anglais a encore fait taire ses sceptiques après un lent départ à l’Euro.

‘Nous savions que moi et Raheem [Sterling], sur les ailes, a dû aller vers eux et créer de l’espace pour Harry Kane », a-t-il ajouté.

“Je pensais que nous l’avions fait et c’est ainsi que nous avons marqué les buts ce soir, donc je suis très heureux pour l’équipe et surtout pour Harry Kane.

«Moi et Raz, nous échangeons toujours. On peut jouer à droite, à gauche ou au milieu. Ce n’est pas un problème pour nous deux. Nous continuons juste à changer.

“Disons que s’il s’agit d’une contre-attaque, je suis à gauche, il est à droite, nous restons simplement dans ces positions et chaque fois que nous voulons changer, nous changerons.”

