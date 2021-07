Luke Shaw manque à l’appel alors que Raheem Sterling, Harry Maguire et Kyle Walker représentent l’Angleterre dans l’équipe du tournoi Euro 2020, mais pas Cristiano Ronaldo ou Paul Pogba alors que les stars italiennes dominent

L’Angleterre est bien représentée dans l’équipe du tournoi Euro 2020, avec Raheem Sterling, Harry Maguire et Kyle Walker tous là-dedans.

Cependant, il y aura une certaine surprise que Luke Shaw n’ait pas été nommé, avec un joueur italien blessé à sa place à l’arrière gauche, tandis que Cristiano Ronaldo, Paul Pogba et d’autres superstars ont également manqué.

Sterling était l’une des stars anglaises les plus importantes de l’Euro et mérite une place dans l’équipe du tournoi

L’UEFA a annoncé mardi l’équipe du tournoi, deux jours après avoir vu l’Italie soulever son deuxième trophée du Championnat d’Europe après sa victoire aux tirs au but contre l’Angleterre.

Et c’est vrai que les Italiens et les Anglais dominent, avec trois Trois Lions et cinq étoiles Azzurri dans le meilleur XI.

La formation a été sélectionnée par l’équipe d’observateurs techniques de l’UEFA, composée de 16 anciens joueurs et d’anciens et actuels entraîneurs.

Jose Mourinho sera ravi alors que Kyle Walker arrive à l’arrière droit après un été vraiment impressionnant de la part de l’homme de Manchester City. Le Special One a nommé le défenseur anglais comme son joueur du tournoi sur talkSPORT.

Shaw a également été largement pressenti pour la meilleure équipe XI, mais le défenseur de Manchester United a raté la coupe avec Leonardo Spinazzola choisi à l’arrière gauche, bien que l’homme de la Roma ait raté les deux derniers matchs de l’Italie en raison d’une blessure.

Shaw a marqué le but le plus rapide lors d’une finale du Championnat d’Europe et a été surnommé “Shawberto Carlos” pour ses performances, mais ne parvient pas à l’arrière gauche

Walker a joué 599 minutes de football à l’Euro 2020 Walker et n’a commis qu’une faute et n’a été dribblé qu’une seule fois

Une formation “fuite” lundi avait à la fois Ronaldo et Pogba dans la formation, CR7 terminant l’Euro en tant que meilleur buteur avec cinq buts, tandis que Pogba a de nouveau impressionné dans un maillot de la France – mais cela s’est avéré être un faux et aucune des deux étoiles ne fait partie de l’équipe finale.

Mais l’attaquant belge Romelu Lukaku le fait, la star de l’Inter Milan menant l’alignement malgré Ronaldo et le leader de la République tchèque Patrik Schick marquant plus de buts [five].

Lukaku a terminé l’Euro 2020 avec quatre buts, le même décompte que Harry Kane, le Suédois Emil Forsberg et le Français Karim Benzema.

Les seuls autres joueurs non anglais et italiens sont le milieu de terrain de Tottenham Pierre-Emile Højbjerg, qui a joué un rôle majeur dans la course célèbre et mémorable du Danemark aux demi-finales après l’effondrement choquant de Christian Eriksen, et l’adolescent espagnol Pedri – qui a été nommé le jeune joueur du tournoi.

L’ÉQUIPE

(4-3-3): Donnarumma; Walker, Bonucci, Maguire, Spinazzola ; Jorginho, Højbjerg, Pedri ; Chiesa, Lukaku, Sterling.