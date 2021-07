Luke Shaw manque à l’appel alors que Raheem Sterling, Harry Maguire et Kyle Walker représentent l’Angleterre dans l’équipe du tournoi Euro 2020, mais pas Cristiano Ronaldo ou Paul Pogba alors que les stars italiennes dominent

in

L’Angleterre est bien représentée dans l’équipe du tournoi Euro 2020, avec Raheem Sterling, Harry Maguire et Kyle Walker tous là-dedans.

Cependant, il y aura une certaine surprise que Luke Shaw n’ait pas été nommé, avec un joueur italien blessé à sa place à l’arrière gauche, avec Cristiano Ronaldo et d’autres superstars manqués.

getty

Sterling était l’une des stars anglaises les plus importantes de l’Euro et mérite une place dans l’équipe du tournoi

Shaw a marqué le but le plus rapide lors d’une finale du Championnat d’Europe et a été surnommé “Shawberto Carlos” pour ses performances, mais ne parvient pas à l’arrière gauche

L’UEFA a annoncé mardi l’équipe du tournoi, deux jours après avoir vu l’Italie soulever son deuxième trophée du Championnat d’Europe après sa victoire aux tirs au but contre l’Angleterre.

Et c’est vrai que les Italiens et les Anglais dominent, avec trois Trois Lions et cinq étoiles Azzurri dans le meilleur XI.

La formation a été sélectionnée par l’équipe d’observateurs techniques de l’UEFA, composée de 16 anciens joueurs et d’anciens et actuels entraîneurs.

L’ÉQUIPE

(4-3-3): Donnarumma; Walker, Bonucci, Maguire, Spinazzola ; Jorginho, Højbjerg, Pedri ; Chiesa, Lukaku, Sterling.