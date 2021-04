Luke Shaw nomme le joueur “ le plus rapide ” de Man Utd et le meilleur arrière gauche de tous les temps ⋆ .

Shaw a choisi le joueur le plus rapide de United (Photo: . via .)

Luke Shaw affirme que Daniel James est le joueur “ le plus rapide ” de Manchester United, bien que Dean Henderson prétende qu’il est le roi de la vitesse d’Old Trafford.

Le gardien Henderson a récemment affirmé qu’il s’était avéré être le joueur le plus rapide de Sheffield United lors de son prêt à Bramall Lane la saison dernière et qu’il se soutiendrait dans une course contre l’un de ses coéquipiers de Manchester United.

Mais Shaw, l’arrière gauche du club, est loin d’être convaincu – affirmant que Henderson ne figurerait pas dans son top 10 des speedsters de United – et pense que James est le candidat “ évident ”.

“ Je pense que tout le monde le sait déjà, mais c’est Daniel James ”, a déclaré Shaw sur le site officiel du club.

“ J’ai vu quelque chose l’autre jour à propos de Deano en disant qu’il était le plus rapide mais je ne mettrais même pas Deano dans le top 10!

«Je ne sais pas d’où ça vient! Je dois dire Daniel James, c’est assez évident.

James est le joueur le plus rapide du club, dit Shaw (Photo: .)

Dans une série de questions-réponses, Shaw a également réagi au surnom de “ Shawberto Carlos ” en hommage à la légende du Real Madrid et du Brésil Roberto Carlos par les fans de Manchester United.

“ Je vais être honnête, j’ai vu des choses là-dessus sur les réseaux sociaux et parfois dans mes discussions de groupe, mes copains m’envoient des trucs et j’en rigole ”, a souri Shaw.

«Je ne peux pas être comparé à lui, il est incroyable! J’en suis conscient et c’est bien d’être même mentionné à côté de son nom, mais j’en rigole!

Mais s’il est un grand fan du Brésilien, Roberto Carlos n’est pas le choix de Shaw pour le meilleur arrière gauche de tous les temps.

“ Je pense qu’en regardant en arrière quand je grandissais et à mon genre d’époque, en le regardant beaucoup et en basant beaucoup mon jeu sur lui et sur ce que je voulais être en tant que joueur, alors je devrais dire Ashley Cole, ” ajouta Shaw.

“ J’ai toujours été un grand fan de lui et j’ai pensé que, quand je grandissais, il était l’un des meilleurs arrière gauche à cette époque.

“ Pour moi, en tant qu’arrière latéral polyvalent, il était l’un des meilleurs que j’ai jamais vu en attaque et en défense, alors je dirais Ashley Cole. ”



