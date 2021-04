Luke Shaw prêt pour une nouvelle offre de contrat énorme ⋆ .

Luke Shaw a été un artiste hors pair pour Manchester United cette saison (Photo: .)

Manchester United devrait offrir à Luke Shaw un nouveau contrat avec une augmentation de salaire significative après que sa belle forme cette saison l’ait vu faire partie intégrante de l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer.

Le joueur de 25 ans a réussi à mettre ses soucis de blessures derrière lui cette saison, faisant 40 apparitions dans toutes les compétitions et étant l’un des meilleurs interprètes de son équipe.

Avec l’arrivée d’Alex Telles de Porto dans la fenêtre de transfert estivale, il n’était même pas clair si Shaw serait un habitué de la première équipe à l’arrière gauche au début de la saison, mais il a réduit son rival à seulement sept Premier League. apparitions grâce à ses beaux écrans.

Son contrat actuel court jusqu’en 2023 et les Red Devils ont la possibilité d’une année supplémentaire en plus de cela, mais le Daily Star rapporte qu’il devrait être récompensé par un nouvel accord.

L’international anglais est actuellement payé 150000 £ et cela pourrait être porté à 190000 £ par semaine et prolongé au-delà du seuil actuel de 2023.

Il y a peu de raisons de suggérer que Shaw ne signerait pas un nouvel accord, profitant de sa résurgence à Old Trafford, qui l’a vu comme un partant très possible pour l’Angleterre aux Championnats d’Europe cet été.

L’ancien homme de Southampton a crédité Solskjaer pour son excellente forme et son bonheur au club.

“Il m’a beaucoup aidé sur le terrain, mais il a surtout été l’une des plus grandes influences en dehors du terrain, avec la façon dont il gère les joueurs”, a-t-il déclaré.

«Il sait de quoi les joueurs ont besoin. J’ai eu quelques années difficiles avant son arrivée; Je pense qu’il a peut-être réalisé cela et savait ce dont j’avais besoin.

«Il m’a vraiment aidé en dehors du terrain. Il croit évidemment en moi, il me le dit. C’est la confiance dont vous avez besoin en tant que joueur: faire croire au manager en vous.

Telles, cependant, serait mécontent de la situation et devrait jouer beaucoup plus régulièrement pour son nouveau club.

Un nouvel accord pour Shaw pourrait voir le départ de l’international brésilien cet été après une seule saison avec les Red Devils.



