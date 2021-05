Luke Shaw promet d’aider un fan de Manchester United qui “ fait face à une interdiction de trois ans ” pour avoir jeté un foulard vert et or sur un joueur lors du match de Fulham

Luke Shaw a promis d’aider un partisan de Manchester United qui ferait face à une interdiction de trois ans pour lui avoir jeté un foulard vert et or.

Old Trafford a accueilli les supporters pour la première fois en 2021 mardi soir, les fidèles de United en grande forme et à pleine voix tout au long de leur match contre Fulham.

Twitter @ MUFC_redarmy99

Le supporter qui a jeté l’écharpe sur le terrain a affirmé qu’il faisait face à une interdiction d’Old Trafford

Et alors qu’Edinson Cavani leur a donné quelque chose à célébrer avec un sublime Wondergoal ébréché, la soirée s’est terminée par une déception alors que les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer ont fait match nul 1-1 avec l’équipe reléguée de Londres.

Il y avait des rires dans les tribunes et apparemment de la part de certains stewards et même de Shaw lui-même alors qu’un fan s’approchait de la fin du terrain et lobait un foulard vert et or à l’arrière latéral de l’Angleterre alors qu’il se préparait à prendre un coin.

Les couleurs représentent une équipe United avant d’adopter le rouge et sont maintenant portées en signe de protestation contre les Glazers et leur propriété.

.

Les couleurs vert et or à Old Trafford sont un spectacle régulier car les fans l’utilisent comme un moyen de montrer leur désapprobation de la famille Glazer qui possède United

Mais il semble que le supporter ait ensuite été chargé de quitter le stade pour son geste inoffensif.

Le fan s’est tourné vers Twitter après le match pour défendre ses actions, insistant sur le fait qu’il avait jeté le foulard à Shaw d’une “ bonne manière ”.

Il a ensuite révélé qu’il faisait maintenant face à une interdiction de trois ans pour l’incident, ce qui pourrait le voir rater la prochaine finale de la Ligue Europa de United contre Villarreal après avoir acheté des billets et se rendre au match à Gdansk, en Pologne.

“A été jeté à Luke d’une bonne manière”, a déclaré le fan de United Sean Logan, qui a pris la responsabilité du lancer de l’écharpe.

«Rien d’agressif. Les délégués syndicaux m’ont dit que je risquais une interdiction de trois ans.

«Tout payé pour [the Europa League final in] Gdansk la semaine prochaine et il semble que cela pourrait être la fin de la route pour moi. C’était un geste pacifique qui a été sorti de son contexte. Luke Shaw a ri… »

Et Shaw a répondu, expliquant qu’il savait qu’il n’y avait “ rien d’agressif ” dans les actions des fans et promettant de parler au club de son éventuelle interdiction.

Je comprends tout à fait, premier match de retour à Old Trafford, les émotions sont fortes. Je sais qu’il n’y avait rien d’agressif envers ce que vous avez fait. Je ferai de mon mieux pour parler à quelqu’un et régler le problème 👍🏽 – Luke Shaw (@ LukeShaw23) 18 mai 2021

«Je comprends tout à fait», a tweeté le défenseur, qui a récemment été nommé joueur de l’année des joueurs de United.

«Premier match de retour à Old Trafford, les émotions sont fortes. Je sais qu’il n’y avait rien d’agressif envers ce que vous avez fait.

«Je ferai de mon mieux pour parler à quelqu’un et régler le problème.»

Naturellement, les réponses du joueur contenaient de nombreux fans le qualifiant de “ héros ” pour son intervention. De toute évidence, il sait ce que signifie regarder l’équipe chaque semaine pour les fans qui paient.