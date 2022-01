Luke Shaw: Ralf Rangnick sera heureux du retour de la star de Manchester United – Man United News And Transfer News

Le patron de Manchester United, Ralf Rangnick, sera heureux que Luke Shaw revienne dans la formation de départ à la lumière d’une statistique qui a émergé après le match de Burnley.

L’Anglais a débuté lors de la victoire 3-1 et il est sûr de dire qu’il a été influent, d’autant plus qu’il a dû prouver sa valeur après la course d’Alex Telles dans l’équipe.

Luke Shaw a créé 3 occasions contre Burnley, aucun joueur n’a réussi plus sur le terrain. Tellement bon qu’il recommence. pic.twitter.com/MiAMnuyuxR – Statman Dave (@StatmanDave) 30 décembre 2021

« Luke Shaw a créé 3 occasions contre Burnley, aucun joueur n’a réussi plus sur le terrain.

«C’est tellement bon de le faire recommencer. «

Shaw a été hors de combat pendant un certain temps en raison d’une blessure et de la pause imposée par Covid qui s’est produite récemment, reportant les matchs.

Cela a vu Telles se voir attribuer des minutes régulières sous Rangnick jusqu’au récent affrontement contre Burnley.

Cependant, l’ancien homme de Porto n’a pas nécessairement impressionné et l’ancien homme du RB Leipzig en a profité pour tester Shaw.

L’international anglais a réalisé le type de performance qui a rappelé aux fans pourquoi il était le premier choix du club depuis le début du règne d’Ole Gunnar Solskjaer.

Shaw était autoritaire, dominant et efficace des deux côtés du terrain, pour le plus grand plaisir des fans.

Son exutoire créatif est massivement influent dans une formation qui réclame de la largeur à partir des positions d’arrière latéral en particulier.

La formation 4-2-2-2 de Rangnick s’appuie fortement sur Shaw et Diogo Dalot, qui ont impressionné par l’absence d’Aaron Wan-Bissaka, pour étirer le jeu.

Le retour de Wan-Bissaka n’a pas suffi à convaincre les fans qu’il devrait rester devant Dalot, tandis que Shaw a montré à tout le monde pourquoi il était indispensable.