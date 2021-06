Luke Shaw riposte à Jose Mourinho dans une attaque cinglante: “Je ne sais pas pourquoi il continue”

L’international anglais a répondu aux critiques de Mourinho concernant ses coups de pied arrêtés lors de la victoire 1-0 des Trois Lions contre la République tchèque la semaine dernière, lorsque le Special One a affirmé qu’il était “très mauvais dans les corners” et que son “service était dramatiquement mauvais”. “

En réponse, Shaw a riposté, suggérant que les meilleurs jours de son ancien manager étaient maintenant derrière lui et accusant les Portugais de lui avoir pris une aversion personnelle à United.

Shaw a déclaré: «Je ne le comprends pas vraiment, pour être honnête. Je ne sais pas pourquoi il continue et veut me pointer du doigt.

« Il doit faire son travail. Il a son avis. Je suis habitué à ce qu’il dise des choses négatives à mon sujet maintenant, alors je passe juste à côté. Je le laisse faire. Je l’ignore.

« Sa voix est évidemment très forte. Il aime beaucoup parler de moi, comme tout le monde l’a vu récemment. Mais sa voix est la sienne. Il peut dire ce qu’il veut. Je vais me concentrer sur moi-même.

La FA via .

Mourinho a publiquement critiqué Shaw pendant leur séjour à United – et l’arrière gauche a ajouté : « C’est différent avec différents joueurs. Il aime certains, il n’aime pas d’autres. Je pense que je suis tombé dans la catégorie où il ne m’aimait pas.

“J’ai essayé autant que possible de revenir à ses côtés, mais cela n’a jamais fonctionné, peu importe ce que j’ai fait. Il n’y a pas de cachette que nous n’avons pas compris.

“Je pense qu’il était un manager brillant mais, vous savez, le passé est le passé. Il est temps de passer à autre chose. J’essaie d’avancer mais, de toute évidence, il ne peut pas. Il parle continuellement de moi, ce que je trouve assez étrange.

“Même certains des gars ont dit ‘c’est quoi son problème?’ et « pourquoi continue-t-il à parler ? »

« Il a juste besoin de passer à autre chose. J’espère qu’il pourra trouver sa paix avec ça et enfin bouger et arrêter de s’inquiéter pour moi. Clairement, je suis beaucoup dans sa tête et il pense clairement beaucoup à moi.

Shaw a reconstruit sa carrière sous la direction d’Ole Gunnar Solskjaer à United – regagnant sa place dans l’équipe d’Angleterre après une absence de deux ans et demi.

Mourinho a été limogé par United alors que son règne à Old Trafford devenait toxique et Tottenham lui a montré la porte en avril après seulement 18 mois en charge.

Il a depuis été nommé par la Roma et travaille comme chroniqueur et expert à l’Euro.

Ses commentaires sur Shaw ont clairement ouvert de vieilles blessures, le défenseur révélant: «Je pense qu’aucun d’entre vous ne réalise les deux ou trois ans que j’ai passés avec lui et à quel point c’était alors, comment c’était alors.

« Ce qu’il dit maintenant n’est rien comparé à ce qu’il était. Je suis totalement honnête. Je suis tellement passé maintenant.

« J’ai beaucoup grandi. Les trois années que j’ai passées avec lui, j’ai beaucoup appris. Je trouve qu’il est facile de l’ignorer maintenant et même d’en rire. Mais il vaut mieux l’ignorer et continuer ma vie.

“Je pense que cela peut avoir un effet – mais la façon dont il était avec moi, c’était lui et il avait son agenda personnel.

«Mais je pense que tout le monde autour de moi au club était à 100% avec moi, donc tout ce qui se passait entre moi et lui était notre propre truc. Mais autour du club avec le président et tout comme ça, ils m’ont tous soutenu pleinement.

“J’ai donc ressenti le soutien du club, mais pas du manager à ce moment-là, mais je savais que si le temps arrivait, je serais capable de lui survivre et je l’ai fait et je peux simplement me concentrer sur mon amélioration et mon progrès.”