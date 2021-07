Luke Shaw salue la nouvelle recrue de Manchester United, Jadon Sancho, qui pense que “ça va être amusant” de jouer à Old Trafford avec Marcus Rashford et Harry Maguire

Jadon Sancho a montré au monde exactement pourquoi Manchester United le signait avec son affichage pour l’Angleterre contre l’Ukraine, affirme son coéquipier Luke Shaw.

Le joueur de 21 ans a commencé son premier match de l’Euro 2020 samedi soir et a joué sur l’aile droite lors de la déroute 4-0.

Sancho était une figure clé de la nuit alors que l’Angleterre battait l’Ukraine

Il n’a pas été en mesure de marquer un but ou d’enregistrer une passe décisive dans la nuit, mais avait l’air assuré et a produit des moments de compétence exceptionnelle.

La performance intervient quelques jours seulement après l’accord de principe de son transfert à United.

Il rejoint les Red Devils dans un mouvement de 73 millions de livres sterling et le nouveau coéquipier Shaw estime qu’il affichera contre l’Ukraine montre pourquoi il déménagera à Old Trafford cet été.

Lorsqu’on lui a demandé à quel point Sancho avait été bon, Shaw a déclaré à talkSPORT: “Génial. Je lui ai dit après le match ‘c’est une grosse performance’.

Le dribble direct de Sancho a inquiété l’Ukraine toute la nuit

« Il n’a pas eu trop de temps de jeu, il a évidemment été, pas déçu mais voulant jouer comme tout le monde.

«Il a gardé la tête baissée, il a continué à travailler dur et j’ai l’impression que ce soir, il a tenté sa chance.

« Il a montré aux gens pourquoi nous l’achetons et bien sûr, même si j’étais sur le terrain, j’ai été vraiment impressionné par sa performance.

«Je suis évidemment impatient qu’il devienne un joueur de Manchester United et je continuerai à le contacter pour maintenir ces normes élevées.

“Aujourd’hui, j’étais vraiment heureux et fier de sa performance.”

Shaw a également passé une soirée formidable et il fera équipe avec Sancho à Manchester United la saison prochaine

Sancho a également été interrogé par le correspondant de talkSPORT England au sujet des éloges de Shaw et il a révélé qu’il avait hâte de vivre à Old Trafford.

« Oui, Luke est un garçon formidable. J’ai toujours une bonne relation avec lui, Marcus [Rashford] et Harry [Maguire] donc ça va être amusant.

Et il n’y a pas que les joueurs de la moitié rouge de Manchester avec lesquels il est bien gélifié, il était ravi de la façon dont il a travaillé aux côtés de Sterling pour aider à tirer le meilleur parti de l’attaquant Harry Kane, qui a marqué deux buts dans la nuit.

«Nous savions que moi et Raheem, sur les ailes, devions aller vers eux et créer de l’espace pour Harry Kane. Je pensais que nous l’avions fait et c’est comme ça que nous avons marqué les buts ce soir donc je suis très heureux pour l’équipe et surtout pour Harry Kane.

“Moi et Raz [Sterling], on change toujours. On peut jouer à droite, à gauche ou au milieu. Ce n’est pas un problème pour nous deux. Nous continuons juste à changer. Disons que s’il s’agit d’une contre-attaque, je suis à gauche, il est à droite, nous restons simplement dans ces positions et chaque fois que nous voulons changer, nous changeons.