Luke Shaw s’est entraîné seul à Manchester United et a subi une blessure qui pourrait changer sa vie à l’âge de 20 ans, il est maintenant l’une des stars anglaises de l’Euro 2020 qui est aimé par Roberto Carlos

Alors que Luke Shaw a fourni deux excellentes passes décisives en quatre minutes pour aider l’Angleterre à remporter une victoire sur l’Ukraine, quelque chose d’hilarant se passait en ligne.

L’arrière gauche des Three Lions a reçu de l’adulation partout où vous avez regardé sur la Twittersphere et a même été comparé à Roberto Carlos, sans doute le plus grand arrière gauche du football. Certains l’ont même surnommé « Shawberto Carlos » !

Il est vraiment Shawberto Carlos #ENG pic.twitter.com/Xiex8VvF6s – talkSPORT (@talkSPORT) 3 juillet 2021

Il a même reçu des accessoires du vainqueur de la Coupe du monde sur Instagram !

Mais parmi toutes les blagues, une conversation importante sur le chemin parcouru par Shaw s’est poursuivie – Jamie O’Hara de talkSPORT affirmant que la star de Manchester United est désormais l’un des meilleurs arrières gauches du monde.

“Il a connu une excellente saison à Manchester United et il a l’air en forme”, a déclaré O’Hara.

«Quand il est revenu d’une terrible blessure, ce n’est pas facile de revenir de ça, il a pris un peu de poids, Jose Mourinho ne l’a pas joué et ne l’avait pas vraiment.

« Cette saison, il a été exceptionnel et il est resté en forme. Mais ses performances, vous devez y jeter un coup d’œil et y aller “pour le moment et sur la base de sa forme, il est l’un des meilleurs arrières gauches du monde”.

.

Shaw a bel et bien fait taire tous les sceptiques qu’il avait

L’analyse populaire est de savoir à quel point Shaw s’est amélioré au cours des douze derniers mois, mais il y a eu des bosses dans son cheminement vers où il est maintenant bien avant cela.

Dans sa jeunesse, il a rapidement découvert la nature acharnée du football en jouant dans un centre de développement de Chelsea, qu’il a soutenu dans son enfance, mais on ne lui a pas proposé de place dans leur célèbre académie.

Southampton l’a attrapé peu de temps après et son séjour sur la côte sud était en grande partie sans stress et les plus grands clubs l’ont remarqué à mesure qu’il mûrissait. Les Saints l’ont finalement laissé partir à l’été 2014 avec Manchester United, les heureux récipiendaires du talentueux adolescent, alors âgé de 18 ans.

Il est devenu l’adolescent le plus cher du monde dans le football alors que Man United a déboursé 27 millions de livres sterling, mais il semblait valoir chaque centime après avoir représenté l’Angleterre à la Coupe du monde cet été-là.

getty

Shaw a été le plus jeune joueur à participer à la Coupe du monde 2014

Mais tout soupçon d’un été magique a pris fin brusquement lorsque l’entraîneur des Diables rouges de l’époque, Louis van Gaal, a fait s’entraîner Shaw par lui-même – le Néerlandais citant la nouvelle signature n’étant pas assez en forme pour être avec ses nouveaux coéquipiers.

Il a retrouvé sa forme physique, mais les blessures ont rendu sa première saison difficile à Old Trafford. Il a pris un bon départ en 2015/16 jusqu’à un moment qui a presque eu d’énormes ramifications pour sa carrière et sa vie.

Shaw a été transporté d’urgence à l’hôpital après s’être cassé la jambe lors de l’affrontement de Man United en Ligue des champions au PSV Eindhoven en septembre 2015. Cela l’a tenu à l’écart pendant presque 11 mois, mais la pause aurait pu sonner le glas de sa carrière à l’âge de 20 ans seulement. – il a dit plus tard qu’il aurait même pu perdre sa jambe.

Shaw a révélé qu’il aurait probablement perdu sa jambe s’il était rentré des Pays-Bas cette nuit-là à cause de caillots de sang dans la jambe

Il y a eu un changement de manager au moment où il était prêt à rejouer au football alors que Jose Mourinho succédait à Van Gaal.

Les difficultés rencontrées par Shaw sous les Portugais sont bien documentées, mais il est paresseux de catégoriser automatiquement Mourinho comme le méchant dans cet épisode.

Simon Jordan de talkSPORT a expliqué en décembre: “Il y aura une école de pensée que son traitement de Luke Shaw était très dur, mais je pense que la carrière de Luke Shaw est de retour sur les rails en partie à cause de l’amour dur et de la médecine dure que Jose Mourinho a infligés à lui.”

Il y a eu des moments difficiles pour Shaw quand Mourinho était à Old Trafford

Pendant ce temps, le coéquipier de Shaw à Man United et en Angleterre, Harry Maguire, a sa propre théorie sur les raisons pour lesquelles Shaw a fait des pas de géant.

Maguire a déclaré lundi lors d’une conférence de presse: “Sa capacité a toujours été là, il a tous les attributs pour être l’un des meilleurs arrières gauches du monde.

« Je dirais que la principale différence que j’ai remarquée chez lui est sa mentalité. En termes de dépassement de soi et d’exigences qu’il s’impose à lui-même, ne pas être seulement un 6/10 à chaque match, ne pas jouer à l’aise, continuer et être lui-même et aller se pousser à être le meilleur joueur sur le terrain. Il n’y a aucune raison pour qu’il ne puisse pas faire ça.

Shaw a reçu le prix du joueur des joueurs et du joueur de l’année de Man United en 2018/19, moins de six mois après le départ de Mourinho du club.

. – .

Shaw a également combattu la concurrence d’Alex Telles, que Man United a signé l’été dernier

Tout cela lui a valu un rappel dans l’équipe d’Angleterre et il a été l’une des stars de Gareth Southgate à l’Euro 2020 après avoir commencé tous les matchs des Trois Lions sauf un.

Plus important encore, Shaw affecte les matchs. Non seulement il a fourni deux passes décisives contre l’Ukraine, mais il a également joué un rôle énorme dans la victoire historique contre l’Allemagne.

Il a posé le ballon sur une plaque pour Raheem Sterling et a joué un rôle énorme dans le deuxième but en remportant le ballon de Serge Gnabry et en libérant Jack Grealish, qui a aidé le but de Harry Kane.

On pourrait affirmer que Shaw était le meilleur joueur anglais lors de la victoire 4-0 à Rome et il semble que son club reconnaisse ses brillants efforts avec des informations faisant état d’une nouvelle offre de contrat en circulation.

Paris spécial Angleterre vs Danemark

Shaw ne va pas se laisser emporter par son succès, cependant, et a aimé rire des comparaisons avec Carlos.

“C’est juste un peu de plaisanterie et il faut en rire pour être honnête”, a-t-il déclaré à la BBC.

“Les gens l’ont beaucoup dit et il m’a en fait suivi et a commenté ma photo après le match, donc je ne sais pas s’il a regardé le match, mais il a probablement pris note de ce que les gens disent sur Twitter et suit et commente sur ma photo, ce qui était très agréable pour être honnête.

Il se dirige sans doute vers le plus grand match de sa carrière, la demi-finale de l’Angleterre contre le Danemark, sous la forme de sa vie. Et pour la première fois dans la carrière de Shaw, il semble que rien ne puisse le retenir.

talk-sport

La vie est belle pour Shaw. Et peut-être, juste peut-être, ça ira beaucoup mieux dimanche

Écoutez le commentaire complet de l’Angleterre contre le Danemark EN DIRECT sur talkSPORT, coup d’envoi à 20h.

GAGNEZ UNE VOITURE ET DE L’ARGENT : GAGNEZ UNE MERCEDES AMG A45S ET JUSQU’À 50 000 £ EN CASH