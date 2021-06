Luke Shaw suggère que Jose Mourinho a un “agenda personnel” contre lui alors que la star de l’Angleterre et de Manchester United attaque l’ancien patron à la suite des commentaires de talkSPORT

in

Luke Shaw a dit à Jose Mourinho de “passer à autre chose” alors qu’il accusait son ancien patron de Manchester United d’être obsédé par lui.

L’arrière anglais a eu une relation difficile avec Mourinho pendant leur séjour à Old Trafford et s’est offusqué des récents commentaires du manager portugais sur talkSPORT.

GETTY

Mourinho avait une relation difficile avec Shaw à Man United

Mourinho, qui fait partie de notre équipe d’experts pour l’Euro 2020, a critiqué le coup de pied arrêté de Shaw après la victoire de l’Angleterre sur la République tchèque.

Il avait également précédemment soutenu Ben Chilwell de Chelsea pour remplacer Shaw lors du match d’ouverture du tournoi des Three Lions.

Interrogé sur les remarques de Mourinho à son sujet, Shaw a été cinglant dans sa réponse: «Il n’y a pas de cachette que nous ne nous sommes pas entendus. Il est temps de passer à autre chose. J’essaie d’avancer mais, de toute évidence, il ne peut pas.

“J’espère qu’il pourra trouver sa paix avec ça et enfin bouger et arrêter de s’inquiéter pour moi. Clairement je suis beaucoup dans sa tête et il pense clairement beaucoup à moi.

« Je ne le comprends pas vraiment, pour être honnête. Je ne sais pas pourquoi il continue et veut me pointer du doigt. Je n’ai pas l’impression que les coups de pied arrêtés étaient aussi mauvais qu’il le disait.

« J’en aurais peut-être fait un en deuxième mi-temps, un corner qui n’a pas dépassé le premier homme. Mais c’était un sur trois. Les deux ou trois autres, je ne pense pas, étaient aussi « dramatiquement mauvais » qu’il le dit. Écoute, il doit faire son travail. Il a son avis.

« Je suis habitué à ce qu’il dise des choses négatives à mon sujet maintenant, alors je passe juste à côté. Je le laisse, je l’ignore. Je me concentre juste sur ce que l’équipe d’entraîneurs dit ici, ce que Gareth [Southgate] dit et c’est tout, vraiment.

parlerSPORT

Mourinho a parlé de Shaw sur talkSPORT ces dernières semaines

GETTY

Shaw n’est pas satisfait de certaines des choses que Mourinho a dites à son sujet

Mourinho a régulièrement critiqué Shaw pendant son règne à Manchester United, déclarant une fois qu’il devait « changer son cerveau de footballeur ».

Le manager vainqueur en série a également déclaré à talkSPORT récemment que Shaw n’était pas prêt à travailler avec lui à United, bien qu’il ait loué sa performance globale contre la République tchèque lors du dernier match de groupe de l’Angleterre.

Shaw, 25 ans, dit que ses coéquipiers anglais lui ont demandé pourquoi Mourinho semble avoir un problème avec lui et ont suggéré qu’il avait un “agenda personnel” contre lui.

« Il est différent avec différents joueurs. Il aime certains, il n’aime pas d’autres », a-t-il affirmé.

« Je pense que je suis tombé dans la catégorie où il ne m’aimait pas. J’ai essayé aussi fort que j’ai pu pour me remettre de son bon côté mais ça n’a jamais marché, peu importe ce que j’ai fait.

« Il parle continuellement de moi, ce que je trouve assez étrange. Même certains des gars ont dit « quel est son problème ? Et « pourquoi continue-t-il à parler ? » Il a juste besoin d’avancer. Il aime beaucoup parler de moi, comme tout le monde l’a vu.

«Je pense qu’aucun d’entre vous ne réalise les deux ou trois ans que j’ai passés avec lui et à quel point c’était mauvais alors, comment c’était alors.

« Ce qu’il dit maintenant n’est rien comparé à ce qu’il était. Je suis honnête. Je suis tellement passé maintenant. J’ai beaucoup grandi. Les trois années que j’ai passées avec lui, j’ai beaucoup appris.

« Je trouve qu’il est facile de l’ignorer maintenant et même d’en rire. Mais il vaut mieux l’ignorer.

Ce que Mourinho a dit après la victoire de l’Angleterre sur les Tchèques…

Voici les commentaires de Jose Mourinho dans leur intégralité à talkSPORT

« La chose négative que je dirais, c’est qu’une fois de plus, ils ont été très mauvais dans les virages offensifs.

« Le service était dramatiquement mauvais. Ils ont tellement de bons joueurs pour attaquer les corners. Les croix ne passent pas le premier homme.

« Luke Shaw, à mon avis, très bon ce soir mais très mauvais au coin. [Kalvin] Phillips, pareil.

“L’Angleterre a une grande puissance à ce niveau et en huitièmes de finale, un corner peut décider d’un match.”

Shaw a prospéré à United depuis qu’Ole Gunnar Solskjær a succédé à Mourinho et est maintenant en ligne pour commencer pour l’Angleterre contre l’Allemagne lors des 16 derniers de l’Euro 2020 à Wembley mardi.

“Il [Mourinho’s criticisms] peut avoir un effet et la façon dont il était avec moi … c’était lui et il avait son agenda personnel », a poursuivi Shaw.

«Mais tout le monde que j’avais autour de moi au club était entièrement avec moi à 100%, donc tout ce qui se passait entre moi et lui était notre propre truc.

« Autour du club… ils m’ont tous soutenu pleinement. J’ai donc senti le soutien du club. Pas le manager à ce moment-là, mais je savais que si le temps arrivait, je serais capable de lui survivre et je l’ai fait et je peux juste me concentrer sur mon amélioration.

L’Angleterre contre l’Allemagne est en DIRECT sur talkSPORT mardi (coup d’envoi à 17h), avec Jose Mourinho dans notre équipe de punditry