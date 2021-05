Luke Steele d’Empire Of The Sun annonce un nouveau groupe H3000 et partage un nouveau single

H3000, la nouvelle collaboration musicale de Luke Steele (Empire Of The Sun, The Sleepy Jackson) et Jarrad Rogers (Charli XCX, Lana del Rey), annonce la sortie de leur premier album éponyme cosmique. Prévu le 17 septembre via Astralwerks, H3000 contient des chansons d’amour, de perte et de camaraderie qui transforment la tragédie en un brillant espoir affirmant.

Le duo a également partagé le morceau «Running» et la vidéo qui l’accompagne. Transportif et étrange, «Running» révèle le côté le plus sombre du travail du H3000. Une tempête lente d’une chanson, il voit Steele réfléchir sur la perte d’un ami – et la force interne qui se construit à la suite d’une tragédie – sur le bavardage de Rogers, une production impressionnante.

Luke Steele explique: «Les mots sont très puissants; ils détiennent le poison ou la paix, l’espoir ou le chagrin. La chanson “Running” parle d’apprivoiser la langue et de comprendre sa force. ”

Jarrad Rogers ajoute: «’Running’ est l’une des chansons les plus personnelles de l’album. «Running» est spécial pour moi parce que c’était l’un des premiers disques sur lesquels Luke et moi avons collaboré. Je me souviens encore d’avoir reçu une voix rude de Luke, d’appuyer sur play, et au moment où j’entendais le refrain, j’étais tellement émerveillé que j’avais jeté mon téléphone de l’autre côté de la pièce.

Dans la vidéo officielle de «Running», Andrew van der Westhuyzen et l’équipe de Collider plongent Steele et Rogers dans un monde futuriste visuellement sublime, entièrement construit dans Unreal Engine, un logiciel de jeu. Une version jouable de Planet 3000, le monde visuel de H3000, sera bientôt disponible sur Twitch.

«Quand j’ai écouté« Running », il a immédiatement évoqué des paysages épiques et vastes – sans fin et formidables, les deux personnages éclipsaient dans l’échelle pure», explique Andrew van der West. «Les mondes du jeu d’aujourd’hui sont bien plus réels, riches et époustouflants – donnant au cinéma une chance pour son argent. Le monde H3000 a été entièrement construit en Unreal, un moteur de jeu développé par Epic Games, célèbre pour ses classiques de la vieille école comme «Quake», et plus récemment le très populaire «Fortnite». »

«Running» est le deuxième morceau à sortir du H3000. Il fait suite à “July Heat”, que Billboard a nommé comme l’un des meilleurs nouveaux morceaux de danse, en notant “Together [Luke Steele and Jarrad Rogers] évoquent l’ambiance futuriste de l’année 3000, avec leur premier single «July Heat» donnant une vision optimiste du futur lointain. Les voix sont montées au niveau du robot, et la piste est un amalgame doublement détaché et brillamment glitchy qui est tout à fait élégant comme le chrome de votre aéroglisseur.

Les deux artistes se sont rencontrés à Los Angeles, la ville d’adoption de Steele. Se souvient Steele, «C’était le début de l’été en Californie, qui est toujours une période formidable. Nous venons de nous connecter. Le groupe parle des cieux et de ce que seront les problèmes du cœur en l’an 3000. »

Cette connexion dans l’esprit est présente dans tout l’album, chaque chanson étant une synthèse hypnotique de pop, de musique électronique et d’écriture de chansons classiques qui joue comme un monde en soi. Steele canalise une vision au-delà de l’écran dans des paroles et une mélodie à couper le souffle. Rogers est un yang parfait pour le yin de Steele, ajoutant une physicalité fondamentale à l’écriture non amarrée de Steele. Une union sublime dans le moule de Bowie et Eno ou Tennant et Lowe, il y a quelque chose de plus que la somme de ses parties ici, une étincelle alchimique facile à entendre mais difficile à décrire.

Qu’il s’agisse de la fragilité du cœur humain, d’une tragédie transformatrice ou de l’amour de l’étrange, H3000 est né d’une rencontre fortuite et d’un monde musical encore à explorer. Rejoignez «LUKE 18» et «MSTR ROGERS» dans ce voyage transcendantal alors qu’ils affrontent ensemble l’an 3000.

H3000 sort le 17 septembre et est disponible en précommande.