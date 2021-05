Luke Voit déchire des mineurs avec le retour imminent des Yankees ⋆ .

Luke Voit est sur la bonne voie pour rejoindre les Yankees mardi contre les Rays, si tout se passe comme prévu.

Le joueur de premier but, revenant d’une opération au genou pour réparer un ménisque partiellement déchiré, a réussi un circuit et a doublé dimanche à son cinquième match d’une affectation en réadaptation avec Triple-A Scranton / Wilkes-Barre. Il a servi comme DH dimanche, après avoir disputé sept manches au premier but samedi, et a frappé 7 en 18 avec trois circuits.

“Il est évidemment un frappeur d’impact, un bâton d’impact et ajoute juste un peu plus de longueur et un peu plus de lourdeur à notre alignement”, a déclaré Boone. «Ce sera bien de le récupérer. Sentez-vous qu’il est physiquement bien placé. Il a pu accumuler beaucoup de chauves-souris en direct ici la semaine dernière.

Les Yankees ont ouvert une place pour Voit après le match de dimanche en renvoyant Miguel Andujar à Triple-A. Il est allé 0 pour 9 en trois matchs.

Gio Urshela pourrait également revenir dans l’alignement mardi après avoir échappé à la série des Nationals en raison d’une blessure au genou subie jeudi contre les Astros.

Urshela était sur le terrain dimanche matin avec Rougned Odor (entorse du genou), faisant des exercices d’agilité, jouant au catch et prenant des balles au sol dans le champ intérieur. Ils devaient également prendre des balançoires.

Odor, qui a figuré sur la liste des blessés mercredi, “se sent bien”, a déclaré Boone. Sa progression allait être déterminée en fonction de la façon dont il avait réussi le travail d’avant-match de dimanche.

Aaron Hicks est tombé de douleur après avoir touché un ballon sur son tibia dimanche à la huitième manche, mais est resté dans le match.

“J’espère que ce n’est pas quelque chose de trop grave”, a déclaré Boone.