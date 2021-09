Luke Youngblood, ingénieur principal de Coinbase, rejoint le protocole du marché des liquidités de BENQI en tant que conseiller stratégique

Publicité





Le premier et le plus grand protocole algorithmique du marché de la liquidité d’Avalanche, BENQI, est ravi d’annoncer son nouvel investisseur stratégique, Luke Youngblood. Après avoir rejoint le conseil consultatif du protocole, Youngblood a fait la déclaration suivante :

« Je suis BENQI depuis un certain temps maintenant et c’est formidable de les voir franchir des étapes sans précédent. Avalanche en général, et BENQI en particulier, est bien placé pour apporter la technologie qui alimente DeFi au monde de la finance traditionnelle. Je suis ravi de pouvoir offrir mon expérience et mes connexions sur leur chemin pour relier DeFi et les réseaux institutionnels au sein d’une suite de produits DeFi.

Youngblood est chez Coinbase depuis 2019, où il occupe désormais le poste d’ingénieur logiciel senior. Là, il est en charge de la création de nouveaux produits de staking et de gouvernance au sein de Coinbase Cloud. Avant de rejoindre l’échange, Youngblood a travaillé chez Amazon Web Services (AWS) en tant qu’architecte de solutions principal.

Youngblood est populaire dans l’espace crypto pour les développements qu’il a dirigés. D’une part, il a créé l’infrastructure de jalonnement de Tezos, l’alimentant pour devenir le plus grand validateur de preuve de participation décentralisé au monde, à cette époque. Il a également construit l’oracle des prix Harbinger et le stablecoin algorithmique Kolibri.

Le cofondateur de BENQI, JD Gagnon, a noté :

Publicité





“Au-delà d’être un visionnaire, Luke a la réputation de superviser la réalisation réussie de projets à grande échelle à la fois au sein et en dehors de l’écosystème de la blockchain. Je suis sûr que l’expertise et le réseau de Luke seront un excellent ajout à BENQI.

Récemment, BENQI a atteint une valeur de 2 milliards de dollars. Le protocole du marché de la liquidité non dépositaire se prépare maintenant à atteindre de nouveaux niveaux avec Youngblood dans son équipe. L’ingénieur s’intéresse profondément à la finance décentralisée (DeFi) et aux systèmes distribués et a passé un temps remarquable avec l’écosystème Avalanche DeFi dont BENQI fait partie.

BENQI vient de commencer sa mission de développement de produits DeFi avec un protocole de prêt. Le protocole a hâte de tirer parti du réseau Avalanche hautement évolutif pour rapprocher davantage les mondes de la DeFi et de la finance institutionnelle. Avec BENQI, les utilisateurs peuvent acquérir du crédit grâce à des prêts surgarantis, gagner des intérêts sur leurs actifs aux côtés des jetons de gouvernance QI pour inciter les fournisseurs de liquidités.

De plus, les utilisateurs ont accès à des liquidités à la demande à des frais réduits. BENQI dispose désormais d’un pool de liquidités évalué à 1,9 million de dollars. Les autres investisseurs stratégiques appréciés de BENQI incluent Mechanism Capital, Dragonfly Capital, GBV et Ascensive Assets.