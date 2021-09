Juridique & Réglementaire

L’Ukraine adopte la loi pour réglementer les actifs virtuels avec un vote presque unanime

9 septembre 2021

Il s’agit d’un pas dans la direction du plan de l’Ukraine visant à ouvrir un marché de la crypto-monnaie aux entreprises et aux investisseurs d’ici 2022.

Le Parlement ukrainien a adopté cette semaine une loi qui légalise et réglemente les actifs virtuels dans le pays.

Le projet de loi a été rédigé en 2020 et a été adopté le 8 septembre avec le soutien de 276 législateurs, alors que seulement six étaient contre la légalisation du bitcoin et des crypto-monnaies.

Pour la première fois, le projet de loi apporte également des précisions sur les portefeuilles numériques et les clés privées en Ukraine.

Avec ce projet de loi, le pays vise à apporter des éclaircissements sur cette classe d’actifs et à protéger ceux qui en sont propriétaires. Alors que les crypto-actifs étaient auparavant illégaux dans le pays et que les citoyens pouvaient les acheter et les vendre, les forces de l’ordre ont traité les actifs virtuels comme une arnaque. Ils ont mené des raids, confisquant souvent des équipements coûteux.

Le mois dernier, le Service de sécurité de l’Ukraine (SBU) a bloqué un réseau de ce qu’il a appelé des « échanges clandestins de crypto-monnaie » fonctionnant à Kiev et a affirmé que ces échanges facilitaient le blanchiment d’argent et assuraient l’anonymat des transactions.

Mais la loi permettra aux entreprises de cryptographie de travailler officiellement dans le pays. Pour enregistrer une entreprise de cryptographie, une entreprise doit prouver qu’elle est transparente et jouit d’une excellente réputation.

“Cela réduira les attitudes stéréotypées envers les crypto-monnaies et les aidera à devenir des instruments financiers normaux”, a déclaré Oleg Kurchenko, PDG de la plateforme d’échange d’actifs virtuels Binaryx.

Alors que le ministère ukrainien de la Transformation numérique, la Banque nationale et la Commission nationale des valeurs mobilières sont le principal régulateur du marché des actifs virtuels, conformément à la loi, le gouvernement souhaite avoir un autre régulateur pour délivrer des permis aux sociétés de cryptographie.

Si elle est signée par le président Volodymyr Zelensky, où elle se dirige actuellement, la loi protégera les propriétaires de crypto et les plateformes d’échange contre la fraude et déterminera comment elle régulera le marché des crypto-monnaies à l’avenir, selon la publication locale.

Le pays prévoit en outre d’ouvrir un marché de la cryptographie pour les investisseurs et les entreprises d’ici l’année prochaine, a déclaré un porte-parole du ministère de la Transformation numérique au Kyiv Post. Mykhailo Fedorov, ministre ukrainien de la Transformation numérique, a lui-même déclaré précédemment que le pays modernisait son marché des paiements afin que sa banque centrale puisse émettre de la monnaie numérique.

Lors d’une visite d’État officielle aux États-Unis en août, le président Zelensky a également évoqué le « marché juridique innovant des actifs virtuels » en Ukraine comme un argument de vente pour l’investissement.

Mais cela nécessiterait d’abord que le parlement adopte les lois et modifie le Code des impôts et le Code civil. Jeremy Rubin, PDG du laboratoire de R&D Bitcoin Judica, a déclaré :

“L’amélioration du statut juridique de l’Ukraine pour le bitcoin est une mesure symbolique louable que nous progressons vers un monde qui respecte les droits individuels de manière universelle.” “Mais ce n’est que symbolique – bitcoin ne cherche ni permission ni pardon dans sa mission de protéger les communautés persécutées des gouvernements injustes.”

