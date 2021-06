L’Ukraine bat la Suède et affrontera l’équipe avec la plus grande valeur marchande à l’Euro 2020

30/06/2021 à 9h07 CEST

Cet Euro 2020 est une compétition qui récompense le courage à la renommée internationale. Ainsi, les Pays-Bas ont succombé à la République tchèque, une équipe a priori bien plus faible qu’on ne pouvait s’y attendre. Ainsi, l’honneur est très important parmi les équipes nationales dans un Euro atypique pour avoir été joué une année impaire.

Quoi qu’il en soit, l’Ukraine vient de réussir à se qualifier face à un rival du même niveau : la Suède. Les Slaves ont pu s’imposer à la moindre différence d’un but à la 121e minute, c’est-à-dire dans le peu de temps additionnel de la deuxième prolongation. Ce but les a sauvés des tirs au but et en a fait l’équipe choisie pour affronter la redoutable Angleterre.

Rappelons que l’équipe anglaise est celle plus de valeur marchande de l’ensemble de l’Eurocup. Valorisée à plus d’un milliard de dollars, l’équipe du sud des îles britanniques offre un véritable spectacle lors de ses matchs. Cependant, comme cela a déjà été commenté, cette Eurocup donne une chance aux plus petites équipes.