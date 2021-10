L’Ukraine construit un hub mondial de cryptographie à l’aide d’une législation progressiste ZyCrypto

Publicité





L’Ukraine, le pays leader mondial dans l’adoption de la cryptographie, est en train de construire la juridiction cryptographique la plus conviviale au monde, selon Oleksandr Bornyakov, vice-ministre ukrainien de la Transformation numérique.

Dans une lettre publiée par Fortune, Bornyakov a déclaré que l’Ukraine atteindrait ce statut en créant une législation progressiste pour attirer les entreprises de cryptographie et construire la plus grande économie numérique du monde.

« En Ukraine, nous construisons un État de haute technologie en remplissant plusieurs rôles à la fois : expérimentateur, régulateur et promoteur. »

Les entreprises de blockchain et de crypto auront une place centrale dans l’économie numérique, soutenue par une législation adaptative qui répond aux «réalités de l’industrie de la crypto».

Incitations de l’Ukraine pour attirer les entreprises de cryptographiees

Selon Bornyakov, l’Ukraine a l’avantage d’être une nation férue de technologie, progressiste en termes de numérisation dans diverses industries et d’avoir le taux d’adoption de crypto-monnaie le plus élevé au monde. Ces qualités et une législation progressiste accéléreront ses objectifs de juridiction favorables à la cryptographie.

L’Ukraine offrira aux entreprises de cryptographie d’excellentes opportunités fiscales pour enregistrer leurs entreprises dans le pays. L’offre est disponible pour les entreprises du monde entier, à l’exception de celles de la Fédération de Russie, pour des raisons politiques.

« Le scénario le plus probable concernant la taxation des opérations avec des actifs virtuels en Ukraine est une exonération de TVA. »

De plus, les entreprises apprécieront d’opérer dans un environnement où les crypto-monnaies ont été légalisées par une loi du Parlement. En septembre 2021, le parlement a adopté le projet de loi sur les actifs virtuels légalisant les crypto-monnaies et autres actifs virtuels. Bornyakov a souligné que la réglementation ukrainienne est technologiquement neutre, se concentrant principalement sur la réglementation des relations économiques et des fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP).

« Nous ne réglementons pas les crypto-monnaies et les jetons en tant que technologie. »

Le projet de loi a été soumis au président Volodymyr Zelensky, qui l’a renvoyé au Parlement avec quelques propositions concernant les principaux régulateurs des marchés émergents des actifs virtuels. Selon Bornyakov, le processus de soumission et d’audition de cette loi pourrait prendre plusieurs mois.

« La future réglementation, attendue en 2022, permettra aux sociétés ukrainiennes de cryptographie de travailler officiellement avec le système bancaire. »

Une CBDC pourrait profiter à l’économie numérique et aux entreprises de cryptographie

En plus de la législation, Bornyakov a également exhorté la banque centrale du pays, la Banque nationale d’Ukraine, à devenir un acteur influent en termes de stabilité, pour soutenir le rôle de la crypto dans l’économie numérique.

« Il pourrait lancer sa propre monnaie numérique, ce qui l’aiderait à attirer des investissements et à maintenir la stabilité du système bancaire. »

Différents types d’entreprises ciblées, telles que les sociétés de technologie financière, les bourses de crypto-monnaie, les fonds spéculatifs et les investisseurs institutionnels, bénéficieraient d’un environnement contrôlé en tant que tel, fourni par l’implication de la banque centrale et d’une CBDC, a conclu Bornyakov.