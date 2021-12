L’Ukraine craint une invasion alors que les images satellites montrent une accumulation alarmante de l’armée russe le long de la frontière | Sciences | Des nouvelles

L’accumulation de troupes à grande échelle a fait craindre que Vladimir Poutine n’envahisse son voisin dès le début de l’année prochaine. Les images, de Maxar Technologies, semblent montrer un certain nombre de groupements tactiques russes, comprenant à la fois du personnel et de l’équipement, tels que des chars, de l’artillerie et des transports de troupes blindés.

Ces personnels et équipements ont été déployés dans la zone d’entraînement de Pogonovo et à Yelnya en Russie et à Novoozernoye en Crimée en novembre.

Cela intervient après que M. Poutine a nié vouloir la guerre avec l’Ukraine, affirmant qu’il incombe aux puissances occidentales de sauvegarder la stabilité de la région.

M. Poutine, s’adressant à sa conférence de presse annuelle, a déclaré que l’Occident devrait fournir des garanties de « sécurité inconditionnelle » dans un contexte de tensions croissantes concernant le renforcement militaire russe à la frontière ukrainienne.

M. Poutine a réitéré son démenti aux intentions de la Russie d’envahir l’Ukraine dès le début de l’année prochaine, ajoutant que les États-Unis avaient des missiles « aux portes de la Russie ».

M. Poutine a déclaré : « Ce n’est pas notre choix, nous ne le voulons pas.

« Nous devons penser à assurer nos perspectives de sécurité non seulement pour aujourd’hui et la semaine prochaine, mais pour un avenir proche. »

« Nous venons de poser directement la question qu’il ne devrait plus y avoir de mouvement de l’OTAN vers l’est, la balle est dans leur camp, ils devraient nous répondre par quelque chose.

« A cet égard, je voudrais souligner que dans l’ensemble, nous avons vu une réaction positive jusqu’à présent, nos partenaires américains nous disent qu’ils sont prêts à entamer cette discussion. »

LIRE LA SUITE : Envahir l’Ukraine au péril de la Russie, prévient Liz Truss à Vladimir Poutine