L’Ukraine défie la France de Didier Deschamps

in

09/04/2021 à 09:15 CEST

La France de Didier Deschamps reprend le travail après un échec lors du dernier Championnat d’Europe, où ils ont perdu contre la Suisse en huitièmes de finale aux tirs au but. Il le fera contre l’Ukraine, dans le groupe D de la phase de qualification de la Coupe du monde Qatar 2022, une équipe qui a atteint les quarts de finale de l’épreuve continentale et a beaucoup de talent dans toutes les lignes.

Les Gaulois, qui mènent avec un total de huit points, ont devant eux l’opportunité de mettre des terrains au milieu et de laisser l’Ukraine à sept points, qui marque désormais la place du nouveau play-off.. Sans Mbappé, blessé à la dernière minute, mais avec Griezmann et Benzema, L’équipe de France affronte cette pause en équipe nationale avec l’intention de mettre un pied et demi dans la prochaine épreuve de Coupe du monde.

Côté ukrainien, l’illusion règne après un grand championnat d’Europe. Ils se sont qualifiés comme le pire meilleur troisième de la phase de groupes et ont éliminé la Suède en huitièmes de finale. Ils n’ont pas pu éviter la victoire contre l’Angleterre, mais la croissance de l’équipe est totale et Ils veulent aussi participer à la prochaine Coupe du monde, qui se tiendra au Qatar à l’hiver 2022..

L’Ukraine, pour la deuxième victoire contre la France

Les hommes de Shevchenko affrontent la France avec l’intention de remporter une nouvelle victoire, qui serait la deuxième de leur histoire, et de se rapprocher de la première place du groupe. Les Ukrainiens se sont rencontrés au total à huit reprises en matchs officiels et n’ont pu gagner qu’une seule : dans la première étape d’accès à la Coupe du monde 2014 au Brésil. Ils ont gagné 2-0 avec des buts de Zozulia et Yarmolenko.

Cette victoire a été entachée par le retour de la France dans le tour: ils ont battu 3-0 à domicile avec des buts de Benzema et Sakho (2). Le reste des matches se sont terminés avec le bagage suivant : trois victoires pour la France et quatre nuls.