L’Ukraine est le pays le plus sensibilisé à la cryptographie, suivi par la Russie et les États-Unis : sondage

Selon une étude récente, la population de l’État d’Europe de l’Est – l’Ukraine – est la plus intéressée par les actifs numériques. La Russie et les États-Unis se sont classés respectivement deuxième et troisième.

Dépasser les géants

La société de courtage de crypto-monnaie BrokerChooser a pris en compte plusieurs facteurs tels que le nombre total de propriétaires d’actifs numériques et l’indice d’adoption mondiale pour déterminer quel est le pays le plus sensible à la cryptographie à travers le monde.

Les recherches Google avec les expressions « crypto-monnaie », « comparer la crypto-monnaie », « dans quelle crypto-monnaie investir », « crypto-monnaie à acheter », « négociation de crypto-monnaie », « tendances en crypto-monnaie » et « courtiers en crypto-monnaie » ont également joué un rôle important dans le enquête.

Malgré ses problèmes financiers, ses problèmes de guerre et un pourcentage élevé de pauvreté, les Ukrainiens auraient récemment manifesté un intérêt majeur pour les actifs numériques et se seraient classés en tête du classement avec un score de 7,97 (sur 10). La plus grande nation en termes de masse continentale – la Russie – s’est classée deuxième, tandis que la plus grande économie – les États-Unis – a atterri en troisième position.

Il est à noter que la quatrième place appartient à un autre pays qui connaît des difficultés économiques – le Kenya. Cela ne devrait pas être une surprise car, comme l’a souligné la recherche, les personnes des marchés émergents se tournent souvent vers l’industrie des actifs numériques pour protéger leurs économies face à la dévaluation de la monnaie.

D’un autre côté, l’adoption dans des régions bien développées comme l’Amérique du Nord, l’Europe occidentale et l’Asie de l’Est est principalement alimentée par les investisseurs institutionnels, a noté BrokerChooser.

L’Ukraine prête pour la crypto

L’environnement de la crypto-monnaie dans l’ex-État soviétique est quelque peu déroutant pour le moment, car les jetons numériques ne sont ni légaux ni interdits. Alors que les Ukrainiens ne peuvent pas utiliser le bitcoin ou les altcoins comme options de paiement pour des biens ou des services, les commerçants et les investisseurs peuvent les acheter et les vendre sur les bourses du pays.

Le mois dernier, cependant, le parlement local a adopté un projet de loi qui pourrait légitimer et réglementer les actifs numériques à l’intérieur des frontières de l’Ukraine. Une fois approuvée par le président Volodymyr Zelensky, la nouvelle législation offrira une protection aux investisseurs et aux plateformes de négociation contre la fraude.

Mykhailo Fedorov – ministre de la Transformation numérique – a souligné la popularité de cette classe d’actifs parmi la population ukrainienne. Il a exprimé l’espoir que la nation d’Europe de l’Est pourrait devenir l’une de celles où elle a un statut juridique.

À son tour, Oleg Kurchenko – PDG de la plateforme Binaryx – a estimé qu’en cas de succès, le projet de loi « réduira les attitudes stéréotypées envers les crypto-monnaies et les aidera à devenir des instruments financiers normaux ». On craignait que la méfiance à l’égard de l’État ne fasse fuir certains investisseurs, a ajouté Kurchenko.

