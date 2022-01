L’Ukraine, pomme de discorde entre Washington et Moscou

Depuis des semaines, Moscou se dirige vers un conflit avec l’Ukraine. Les forces russes ont environ 120 000 soldats à la frontière. La question est avec cette accumulation, que peut faire la communauté internationale, plus précisément l’administration Biden ?

Par Kimberley Anne Nazareth

Les tambours de la guerre semblent battre à nouveau et plus ardemment que jamais avec la constitution de forces armées russes à sa frontière avec l’Ukraine. Dans un effort pour désamorcer la situation, les deux dirigeants ont prévu une rencontre à Genève dans les prochains jours.

Depuis des semaines, Moscou se dirige vers un conflit avec l’Ukraine. Les forces russes ont environ 120 000 soldats à la frontière. La question est avec cette accumulation, que peut faire la communauté internationale, plus précisément l’administration Biden ?

Actions américaines

Dans le passé, la puissance intelligente des États-Unis a eu peu de succès dans ses relations avec le Kremlin. Les sanctions en mordant l’économie russe n’ont pas réussi à freiner les actions de Poutine. En tant que vice-président, Biden a vu de première main le déroulement de la situation lorsque les forces russes ont pris le contrôle de la Crimée. Les États-Unis ont fourni des prêts et une assistance technique, le président Obama a signé un décret qui sanctionnait les personnes associées à la violation de la souveraineté de l’Ukraine. De plus, il a gelé les avoirs des représentants du gouvernement russe aux États-Unis et bloqué leur entrée dans le pays. Le Congrès a adopté des lois condamnant les actions russes et soutenant la souveraineté et la démocratie ukrainiennes.

L’administration Biden a emprunté la voie diplomatique pour tenter de désamorcer la situation. Biden s’est récemment entretenu avec Poutine dans le but de calmer la situation. C’était aussi une tentative d’envoyer un avertissement au Kremlin pour réduire l’appétit pour l’invasion. Biden a averti Poutine de ses actions. Biden a mis en garde contre l’agression russe par une action « décisive ». Cela pourrait inclure une myriade de réponses, y compris l’imposition de sanctions supplémentaires à la Russie ainsi qu’à ses alliés occidentaux.

Le Congrès américain a pour sa part intégré l’Ukraine dans le budget de la défense 2022. Il comprend 300 millions de dollars pour soutenir les forces armées ukrainiennes, 4 milliards de dollars pour l’Initiative de défense européenne et 150 millions de dollars pour la coopération sécuritaire balte. Cependant, l’omission d’un amendement qui interdirait aux citoyens américains de contracter la dette russe ainsi que la sanction de Nord Stream 2 n’ont pas été inclus dans le budget de la défense. Cependant, le problème, comme toujours, est de savoir si les États-Unis sont allés assez loin pour dissuader les actions de Moscou.

Communauté internationale

L’OTAN et l’UE ainsi que l’ONU ont condamné les actions de Poutine. L’accumulation à la frontière a contrarié l’OTAN et surveille de près la situation sans pousser plus loin les forces de Poutine. Les membres de l’UE ont également condamné les actions russes, bien que l’Ukraine ne fasse pas partie de l’UE, elle partage une frontière avec les États membres de l’UE, ce qui est inquiétant. Certains dirigeants européens sont favorables à la sanction du Nord Stream 2, le gazoduc. D’autres sont favorables à l’arrêt du gazoduc controversé.

Malgré la tension internationale, Moscou a un allié. Pékin a des liens étroits avec Moscou, en particulier avec le gazoduc. Les Chinois ont essayé de rester en dehors de la situation, mais ce manque de soutien extérieur pourrait avoir un impact sur les relations entre les deux pays à l’avenir. Pékin est définitivement sur la corde raide avec ses liens économiques solides avec les exportations de Mocow, passant de 42 milliards USD en 2014 à 57 milliards USD en 2020.

Les motivations du Kremlin

Du point de vue russe, il y a une méthode à la folie de Poutine quand il s’agit de ses déplacements à la frontière ukrainienne. L’objectif principal étant la consolidation du pouvoir et la répression de toute menace supposée ou non à la souveraineté russe. Ce faisant, Poutine tente d’étendre son pouvoir et son influence non seulement en Russie, mais aussi dans l’ancien empire soviétique. Cela inclut l’Ukraine. De plus, Poutine considère l’expansion de l’OTAN comme une tentative délibérée de l’Occident d’encercler, d’isoler et de contenir l’influence et le pouvoir croissants de la Russie dans la région.

Dans les dernières communications avec les États-Unis, Washington a accepté de rencontrer Poutine dans le but de désamorcer la situation. Il y a aussi un accord pour arrêter l’expansion de l’OTAN qui est sur la table.

Cependant, la question la plus importante ici est de savoir si la Russie envahira l’Ukraine ? Poutine, toujours le stratège, cherche un moyen d’avertir les États-Unis et leurs alliés de la poursuite de l’expansion de l’OTAN. Si l’invasion est vraiment sur la table, tout d’abord, Poutine aura besoin d’un déclencheur qui pourrait être fourni par les séparatistes soutenus par la Russie, forçant ainsi la main de Poutine. Deuxièmement, il aurait besoin du renforcement du soutien en Ukraine qu’il a obtenu dans une certaine mesure en 2014. Enfin, il lui faudrait s’assurer d’un dénouement bon marché et favorable. Par conséquent, pour être certains, les séparatis soutenus par la Russie ainsi que ceux qui sympathisent avec Moscou devront faire preuve d’un grand soutien.

L’Occident semble être sûr que Poutine planifie une invasion, son plan peut même ne pas impliquer une invasion, juste la menace d’une. Poutine veut dans une certaine mesure tester la réponse du nouveau président américain et sa réaction à certaines situations, un peu comme Kruschev l’a fait avec Kennedy dans les années 1960. En positionnant les forces armées à la frontière, le dirigeant russe semble tester les réponses des États-Unis et de l’OTAN et dans quelle mesure ils sont prêts à négocier avec lui.

En dernière analyse, Poutine qui semble essayer de vivre les jours de gloire de l’Union soviétique et de son expansion en Europe de l’Est, la question est de savoir si la Russie et les États-Unis ainsi que leurs alliés occidentaux parviennent à un accord, peuvent-ils faire confiance à Poutine ou Sera-t-il assimilé à « l’apaisement de Munich », un accord qui visait à satisfaire l’appétit de Hiler, mais qui ne fit qu’aiguiser davantage son appétit. Alors que les tensions montent et que Biden doit rencontrer Poutine et parler de ses concerts, on peut se demander dans quelle mesure les États-Unis et l’OTAN sont prêts à adopter une position conciliante.

