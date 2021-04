L’Ukraine prévient que le conflit pourrait persister même après le retrait des troupes russes | Monde | Nouvelles

Le ministère russe de la Défense a déclaré vendredi qu’il avait commencé à déplacer ses troupes et ses unités militaires de la Crimée annexée dans un mouvement de désescalade au milieu des craintes de guerre. Ils n’ont cependant pas mentionné le retrait du matériel militaire. Dans un communiqué publié vendredi, Dmytro Kuleba, ministre ukrainien des Affaires étrangères, a averti que le conflit ne prendrait pas fin malgré le retrait.

Il a déclaré: «Si la Russie retire vraiment de la frontière avec l’Ukraine l’énorme force militaire qu’elle y a déployée, cela apaisera déjà les tensions.

“Mais nous devons nous rappeler que cette étape ne mettrait fin ni à l’escalade actuelle, ni au conflit entre l’Ukraine et la Russie en général.”

Malgré le retrait des troupes, le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu, a ordonné que des armes lourdes et du matériel militaire restent près de la frontière.

Les armes laissées près de la frontière comprendront des chars et de l’artillerie lourde.

Dans une déclaration soigneusement rédigée, il a déclaré: «Les unités et formations militaires marchent actuellement vers les stations de chargement et les aérodromes, et embarquent sur des navires de débarquement, des plates-formes ferroviaires et des avions de transport militaires.»

On s’attend à ce que les troupes retournent aux bases permanentes d’ici le 1er mai, mais on ignore combien il en restera dans la région.

En réponse aux actions de la Russie, le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, a annoncé que Washington continuerait à surveiller les actions de Vladimir Poutine «de très près».

Les États-Unis se sont engagés dans une bataille politique «tit-for-tat» avec la Russie, alors que la semaine dernière, Washington a imposé des sanctions à Moscou et expulsé plusieurs diplomates.

Il a ajouté qu’il était «reconnaissant envers les partenaires internationaux pour leur soutien».