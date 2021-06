L’Ukrainien Oleksandr Zinchenko identifie la principale menace “incroyable” de l’Angleterre

Oleksandr Zinchenko a marqué le premier but de l’Ukraine contre la Suède mardi (Photo: .)

Oleksandr Zinchenko est bien conscient de la menace que représentera son coéquipier de Manchester City, Raheem Sterling, lorsque l’Ukraine affrontera l’Angleterre samedi soir, le félicitant comme l’un des meilleurs ailiers du monde.

Sterling a marqué trois buts pour les Three Lions à l’Euro 2020 jusqu’à présent, jouant un rôle énorme pour les entraîner en quarts de finale où l’Ukraine attend à Rome.

Zinchenko s’est marqué mardi soir alors que l’Ukraine battait la Suède 2-1 après prolongation pour atteindre les huit derniers de l’Euro pour la première fois de son histoire.

L’Angleterre est clairement le favori pour se qualifier pour les demi-finales et Zinchenko est bien conscient que ce sera une tâche difficile étant donné le talent de l’équipe de Gareth Southgate et sa détermination défensive qui lui a permis de garder quatre feuilles blanches consécutives.

“C’est vraiment difficile de marquer contre l’Angleterre, ils sont vraiment bien organisés”, a déclaré Zinchenko après que l’Ukraine ait battu la Suède (via The Evening Standard).

«Ils ont un très bon ensemble de footballeurs et le banc de remplacement coûte probablement [the same] que trois équipes ukrainiennes.

« Cela ne devrait pas être vraiment effrayant pour nous, cela devrait nous motiver. Nous devons nous donner les objectifs les plus élevés, les objectifs les plus élevés, et je suis sûr que l’équipe d’entraîneurs obtiendra la stratégie pour nous.

“Je sens moi-même que tout est possible dans cette vie et nous ferons tout notre possible pour cela.”

En ce qui concerne les menaces spécifiques que l’Angleterre fera peser sur l’équipe d’Andriy Shevchenko, Zinchenko se tourne d’abord vers son coéquipier Sterling, auquel il pense que son équipe devra accorder une attention particulière au Stadio Olympico.

“J’ai regardé à peu près tous les matchs auxquels l’Angleterre a joué, sauf aujourd’hui [Tuesday, vs Germany] parce que nous nous préparions pour notre match », a déclaré le joueur de 24 ans.



Raheem Sterling a marqué son troisième but de l’Euro 2020 alors que l’Angleterre battait l’Allemagne (Photo: AP)

“La première chose que j’ai remarquée, c’est que je connais personnellement beaucoup de ces joueurs parce que je les vois en Premier League.

«Raheem Sterling est l’un des meilleurs ailiers du monde. En ce moment, il est dans une forme incroyable.

« Il est génial, il fait la différence. Nous devons évidemment faire attention à lui et nous devrons essayer de l’arrêter d’une manière ou d’une autre car il est sur une lancée maintenant.

‘Qui est l’adversaire le plus fort que j’aie jamais affronté ? J’ai dit plusieurs fois que ce sont les footballeurs de Manchester City, ceux que je vois tous les jours à l’entraînement.

