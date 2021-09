L’Ukrainien Usyk prend d’assaut le trône de Joshua et se proclame le nouveau roi des poids lourds

Avec un déluge sauvage de coups au bord de la cloche, point culminant du bon travail accompli lors des onze tours précédents, l’Ukrainien Oleksandr Usyk (19-0, 13 KO) fait taire les 70 000 gorges qui remplissaient les tribunes du stade de football de la Tottenham à Londres et est devenu le nouveau champion poids lourd des corps WBA, IBF et WBO, avant un Anthony Joshua (24-2, 22 KO) comme cela s’est produit en décembre 2019 contre le Mexicain Andy Ruiz déçu. Jusqu’à ce dernier assaut, celui de la vérité, celui qui reste dans la rétine des juges, le candidat gaucher s’était montré un adversaire très dangereux, agile, précis avec sa gauche, courageux et sachant qu’il arrête de détrôner le champion et dans sa maison devait savoir jouer ses cartes et être supérieur. Faites autre chose.

+ VIVEZ LE DIRECT DE TOUTE LA SOIRÉE DANS CE LIEN

Avec sa gauche puissante, Usyk, qui a fait le saut de croiseur à poids lourd, a judicieusement puni un Joshua «limité», qu’il a décalé jusqu’à trois fois, bien que UN J il trouvait toujours le temps de lancer sa puissante main droite.

Ce fut un combat très rapproché, tactique, en arrière-plan, douze rounds de trois minutes selon les besoins, au cours desquels à la fin, par décision unanime, les juges ont donné le vainqueur à l’Ukrainien et l’ont proclamé le nouveau champion des poids lourds par 117-112, 116 – 112 et 115-113, à la grande déception d’un Joshua qui n’a pas trouvé son meilleur répertoire dans une grande soirée de boxe où Usyk a fait preuve d’une plus grande variété et richesse de coups. Dès la fin du combat, on parlait déjà d’un possible match revanche, bien qu’Usyk ait déclaré sur le ring avec les ceintures qu’il ne pensait désormais qu’à se reposer et à être avec sa famille, avant de se retirer dans sa loge avec ce message : “et ils n’ont toujours pas vu la meilleure version d’Usyk ».

Ce combat a mis la cerise sur le gâteau d’une grande soirée de boxe, qui a débuté après 19h00, au cours de laquelle le roi albanais Florian Marku a été imposé aux roumains Maxime Prodan et a remporté le titre international IBF des poids welters; l’anglais Forgeron de Callum Il est revenu sur le chemin de la victoire en mi-lourd contre le Dominicain Lénine Castillo avec un KO terrifiant ; les juges ont empêché la victoire des espagnols Sonny Martinez avant le local Campell Hatton et l’énorme punch des Britanniques Okolie a été imposé par KO au Monténégrin Prasovic au troisième tour et a conservé la ceinture de croiseur WBO.

Lire aussi Celes Piedrabuena

Lire aussi Rédaction