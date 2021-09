LuLaRich explore le rêve vide que LuLaRoe a vendu

Si vous n’avez jamais entendu parler de LuLaRoe, la société de marketing à plusieurs niveaux la plus connue pour ses vêtements extensibles aux motifs souvent criards et ses multiples poursuites en cours, alors vous n’êtes probablement pas sur Facebook. Pourtant, l’énoncé de mission audacieux qui apparaît sur sa page d’accueil dit à peu près tout.

« Nous pensons que tout le monde est beau, unique et puissant ; et que grâce à ces attributs, on peut vivre avec un but et de la gratitude », lit-on, sous une photo de sept femmes souriantes d’une trentaine d’années vêtues de vêtements beaucoup plus discrets que certaines des offres les plus infâmes de l’entreprise. «Ces croyances sont la raison pour laquelle LuLaRoe a été créée; ils nous unissent comme des fils, nous cousant dans une communauté d’amour et de fraternité durables.

Responsabilisation. Reconnaissance. But. La fraternité. Plus que des leggings ou des robes extensibles, LuLaRoe vend une vision de la féminité, de l’indépendance, de l’amitié et d’une vie plus heureuse, dans un langage qui frise le religieux. Comme d’autres sociétés de marketing à plusieurs niveaux (MLM), LuLaRoe gagne ses revenus en vendant ses actions à des particuliers, qui à leur tour les vendent à d’autres. Ces vendeurs individuels gagnent de l’argent grâce aux ventes et en inscrivant plus de vendeurs « en dessous » d’eux dans une « descendance », dont ils reçoivent également un pourcentage des ventes.

Comme de nombreux MLM, LuLaRoe propose des opportunités illimitées. Mais cela a un côté obscur : si la possibilité de gagner de l’argent grâce à leur entreprise n’a pas de limite, alors tous les obstacles que vous rencontrez doivent être de votre faute.

Les vêtements LuLaRoe sont connus pour leurs motifs aux couleurs vives.Amazon Prime Video

Ce que LuLaRoe vend, cependant, est plus qu’une simple opportunité financière – c’est une image entière. Et donc, ce côté obscur s’applique à bien plus qu’un simple potentiel de gains. LuLaRich, le nouveau documentaire en quatre parties sur l’ascension et le démantèlement de l’entreprise, explore cette dynamique plus sombre et ce qu’elle révèle sur un certain type d’idéal féminin américain.

Réalisé par Jenner Furst et Julia Willoughby Nason, LuLaRich ressemble et ressemble à leur film de 2019, Fyre Fraud, ainsi qu’à d’autres films sur des entreprises célèbres d’escroquerie, tels que WeWork de cette année : Ou la fabrication et la rupture d’une licorne de 47 milliards de dollars et les Theranos de 2019 documentaire L’inventeur. Après un bref montage époustouflant qui met en place l’histoire (dans ce cas, impliquant des femmes parlant de leggings puants et de clips de discussions effrayantes lors de conférences), les choses commencent sur une bonne note, mélangeant des images d’interviews brillamment éclairées avec les fondateurs de LuLaRoe DeAnne et Mark Stidham, anciens détaillants LuLaRoe et journalistes qui ont écrit sur l’entreprise avec des extraits d’archives pleins d’entrain de son marketing et de ses communications.

L’image qui est peinte, au début, est celle de l’innovation et du succès américains. DeAnne, la 10e des 11 enfants nés de parents mormons (avec le nom de famille improbable Startup) qui ont fait campagne contre l’amendement sur l’égalité des droits, raconte son histoire. Elle a lancé LuLaRoe en 2012 en tant que mère célibataire qui a confectionné une jupe longue pour sa fille et a fait croître l’entreprise à des sommets énormes avec l’aide de son mari, Mark. À son apogée en 2016, LuLaRoe a réalisé un chiffre d’affaires de près de 2 milliards de dollars et comptait près de 80 000 personnes, principalement des femmes, parmi ses « détaillants indépendants ».

Au début, cela coûtait 5 000 $ pour rejoindre LuLaRoe, et bien que le prix ait baissé (le buy-in actuel est de 499 $), des dizaines de milliers de personnes ont investi plusieurs milliers pour commencer en tant que vendeurs. LuLaRoe ne vend pas directement aux consommateurs ; au lieu de cela, après avoir envoyé leur argent, les nouveaux vendeurs reçoivent un premier envoi de vêtements (allant des robes et des hauts aux célèbres leggings « doux au beurre »), puis les vendent à des amis, à la famille, à des connaissances et, dans le cas de LuLaRoe, Abonnés Facebook via les « fêtes » Facebook Live. Si vous inscrivez des vendeurs (les « descendants »), vous recevez une réduction de leurs revenus. Certains des premiers vendeurs se sont retrouvés à gagner des dizaines de milliers de dollars par mois alors qu’ils augmentaient leur descendance.

DeAnne Stidham et Mark Stidham dans LuLaRich. Amazon Prime Vidéo

Dans le deuxième épisode, la nature exploitante du modèle économique devient claire, alimentée par la montée des médias sociaux. Ceux qui ont rejoint l’entreprise tôt ont gagné beaucoup d’argent, mais le potentiel de gain a diminué pour les adoptants ultérieurs. Les détaillants potentiels de LuLaRoe ont été informés qu’ils ne devraient pas s’endetter pour rejoindre l’entreprise, par exemple, mais plusieurs personnes interrogées dans la série citent des conseils pour vendre du lait maternel aux USIN afin qu’elles puissent se permettre d’augmenter leur inventaire de produits LuLaRoe.

Les séquences d’interview des Stidhams – c’est choquant, pour être honnête, qu’ils aient accepté de faire partie de la série – sont juxtaposées à des clips qui jettent le doute sur l’histoire rose qu’ils racontent aux cinéastes. Ces clips incluent des sélections de leurs nombreuses adresses vidéo aux vendeurs de LuLaRoe, ainsi que des images de déposition du procès du système pyramidal de l’État de Washington en 2019 contre la société. (En février 2021, LuLaRoe a réglé ce procès pour 4,75 millions de dollars.)

Le troisième épisode se penche sur certains des aspects les plus effrayants de l’entreprise, de la pression de ses fondateurs sur ses meilleurs vendeurs pour qu’ils subissent une chirurgie de perte de poids drastique aux penchants cultes de l’entreprise. Les participants aux conventions et croisières LuLaRoe, où Mark Stidham citait le Livre de Mormon et se comparait au fondateur des Saints des Derniers Jours Joseph Smith, ont été exhortés à « retirer leur mari » (c’est-à-dire à gagner assez d’argent pour laisser leurs maris quitter leur emplois), mais avec l’hypothèse sous-jacente que, comme le dit une femme, les femmes seraient “d’abord autonomisées, puis le mari était censé prendre le relais et les rôles devaient être modifiés”.

L’objectif, à terme, était d’avoir une entreprise familiale calquée sur une vision particulière de la famille, avec un homme aux commandes et une femme l’aidant. Certaines personnes interrogées notent le culte des célébrités des Stidhams et la ressemblance étrange des vendeurs de LuLaRoe – tout le monde s’habillait de la même manière, avec des cheveux blonds légèrement bouclés, et “tous obsédés par le [clothing] impressions », comme le dit une femme.

Ensuite, il y a eu le déluge d’inventaire moisi et défectueux que les vendeurs ont commencé à recevoir, parfois avec d’énormes trous ou des impressions bizarres (qui pourraient donner l’impression que le porteur avait une érection ou des organes génitaux accentués). Lorsque les vendeurs se sont plaints à l’entreprise, ils se sont retrouvés avec peu de recours ; au lieu de cela, les Stidhams et d’autres dirigeants les ont plus ou moins poussés à « échapper à la mentalité de victime ». Encouragés à arrêter de « pleurnicher », via des vidéoconférences et des conférences, les vendeurs se sont fait répéter à maintes reprises que tout allait bien et qu’ils n’étaient gênés que par leur soumission volontaire au « triangle dramatique ».

Le dernier épisode relate les retombées – un exode massif de vendeurs mécontents et une cascade de poursuites. Mais cela n’a pas conduit à un effondrement complet. LuLaRoe existe toujours, bien qu’avec des directives et des restrictions mises à jour qui sont censées tenir l’entreprise à l’écart de l’eau chaude légale.

Des employés de LuLaRoe à bord d’un jet privé.Amazon Prime Video

Cependant, sa base a considérablement diminué et tous les anciens détaillants indépendants interrogés dans le film, sauf un, ont depuis quitté l’entreprise. En larmes, ils expliquent chacun que s’ils gagnaient de l’argent avec LuLaRoe au début, beaucoup se sont retrouvés endettés de milliers de dollars, avec des mariages et des familles brisés. « Travailler pour LuLaRoe a complètement détruit ma vie », dit une femme.

Elle ne se limite pas à ses finances, même si, bien sûr, cela en fait également partie. Elle veut vraiment dire sa vie. Ce n’était pas seulement que LuLaRoe prêchait la richesse ; il a présenté aux distributeurs potentiels un idéal très spécifique de beauté et de domesticité – une grande et paisible maison, un mari riche et heureux, de belles vacances, un certain type d’apparence personnelle profondément liée à une vision particulière de la mère au foyer ( qui représente une « ressource sous-utilisée », selon Mark Stidham). Pour le dire plus franchement : c’est « une entreprise de filles blanches », déclare Jill Drehmer, ancienne employée de LuLaRoe devenue vendeuse, qui est noire.

Tout l’argumentaire de vente de LuLaRoe aux femmes était qu’elles pouvaient être des mères au foyer réussies avec le monde par la queue, des patronnes mais avec une touche conservatrice. S’ils rejoignaient l’entreprise (c’est-à-dire s’ils payaient LuLaRoe pour des marchandises), alors l’hypothèse était qu’ils avaient adhéré à cette vision.

Donc, s’ils échouaient dans cette vision – ne gagnaient pas assez, avaient connu une période difficile dans leur mariage, n’avaient pas la bonne maison, la bonne coiffure ou la bonne forme de corps – alors c’était une faiblesse personnelle. C’était le reflet d’un mauvais caractère. Dans l’univers LuLaRoe, cette faiblesse signifiait que vous adoptiez une « mentalité de victime », refusant d’assumer la responsabilité de vos décisions. Si vous n’étiez pas en pleine forme, la seule réponse était que vous vous excusiez.

Ce n’était pas le modèle commercial, la structure de rémunération ou le produit qui n’allait pas. C’était toi.

Les Stidham dans LuLaRich. Amazon Prime Vidéo

C’est le langage courant pour les sociétés de marketing multiniveaux, qui s’appuient sur la culpabilité des sous-fifres pour qu’ils vendent plus afin de profiter aux plus hauts de la chaîne. Mais c’est aussi ce qui rend l’éclairage au gaz de LuLaRoe de ses vendeurs – que les interviews de Stidham révèlent est toujours, dans une certaine mesure, en cours – particulièrement exaspérant. Les femmes retiraient les stocks malodorants ou défectueux des boîtes et, lorsqu’elles se plaignaient ou essayaient de l’échanger, on leur disait que le problème était le leur. La société misait essentiellement sur ses vendeurs – à qui elle disait constamment à quel point ils étaient habilités – étant incapables d’accepter la vérité devant leurs visages.

LuLaRich souligne que les vendeurs en colère ont plutôt utilisé les mêmes plates-formes qu’ils avaient utilisées pour vendre des produits (groupes Facebook, en particulier) pour se regrouper et confirmer que non, ils n’étaient pas fous ; l’inventaire était vraiment foiré et la société leur mentait vraiment. Ils ont pu riposter car les mêmes réseaux d’amitié et de « fraternité » que la société a vendus comme uniques à LuLaRoe pouvaient également être utilisés pour se révolter.

Ce que les vendeurs ont encore perdu est incroyable : du temps, de l’argent, des amitiés et, pour certains, tout leur sens de l’indépendance et de l’égoïsme. C’est ce que LuLaRich illustre si bien : dans le jeu des MLM, ce sont toujours ceux qui sont au sommet qui gagnent. Les Stidham vivent toujours un style de vie confortable, voire extravagant; certains de leurs anciens « associés commerciaux » les plus proches tiennent le sac. Ce n’est pas la beauté, le pouvoir, l’unicité, la gratitude et le but qu’ils vendent. Au lieu de cela, ils se sont attaqués aux insécurités, aux incertitudes et aux désavantages des femmes qu’ils ciblent.

Mélanger l’autonomisation des go-girls avec la misogynie de rang n’est pas nouveau. LuLaRoe n’a pas été le premier à le faire et ne sera certainement pas le dernier. Mais comme le montre LuLaRich, l’identité que LuLaRoe a vendue à ses fidèles les plus proches était un rêve vide – enveloppé dans un tissu à motifs criards, extensible, confortable et toujours doux comme du beurre.

Les quatre épisodes de LuLaRich seront diffusés sur Amazon Prime le 10 septembre.