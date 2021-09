LuLaRich: Que regarder si vous avez aimé les docuseries Amazon

L’argent expliqué (Netflix)

Lancées en 2018, les docuseries Netflix Explained ont plongé profondément dans tout, de la musique à la crise mondiale de l’eau et des échecs aux ouragans, et à peu près tout le reste avec une approche informative mais amusante. Pendant ce temps, le géant du streaming a également publié des collections plus spécialisées, notamment sur la pandémie de COVID-19, le sexe et, plus récemment, l’argent. Cette série de cinq épisodes aborde des sujets tels que les programmes d’enrichissement rapide, les cartes de crédit, les prêts étudiants et bien plus encore, en fournissant des informations qui vous aident à mieux comprendre chacun d’entre eux.

L’épisode “Get Rich Quick” de Money Explained est particulièrement pertinent pour tous ceux qui viennent de terminer LuLaRich car il décompose rapidement des choses comme les systèmes pyramidaux, comment les gens s’impliquent et comment ils se retrouvent piégés dans un système qui ne profite essentiellement qu’à ceux qui sont au sommet .

