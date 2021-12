L’Ultimate Persona Music Collection a 15 disques, coûte 400 $

Regardez toutes les jolies couleurs. Image : iam8bit / Atlus

Les maîtres de la musique de jeux vidéo en vinyle chez iam8bit se sont associés à Atlus pour créer l’ultime objet de collection musical pour commémorer le 25e anniversaire de la série Persona. Le coffret de luxe Persona 25th Anniversary à 400 $ comprend de la musique nouvellement remasterisée des cinq jeux principaux de la série, répartie sur 15 LP à code couleur dans une collection massive. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez également les acheter individuellement.

La musique exceptionnelle est la marque de fabrique de la série Persona, des styles hip-hop de Persona 3 à l’acid jazz de Persona 5. Disponible en précommande à partir du 14 décembre, le coffret de luxe Persona 25th Anniversary rassemble huit heures et demie de morceaux du classique PlayStation original au spectacle Morgana dans cinq étuis uniques conçus par les artistes Drew Wise. Chaque LP est coloré pour correspondre à son jeu correspondant, nous obtenons donc du violet pour Persona, du violet et de l’orange pour Innocent Sin et Eternal Punishment, et ainsi de suite. Les cinq bandes sonores sont emballées dans un étui spécial pour le stockage et l’affichage.

Les ensembles seront expédiés en deux lots, l’un au troisième trimestre de 2022 et le second dans le courant de 2023. Si 400 $ sont trop riches pour votre sang, chaque bande originale sera également disponible individuellement. Persona et Persona 2 seront regroupés pour 90 $, tandis que Persona 3, 4 et 5 coûteront 100 $ chacun. Iam8bit vend même l’étui de l’ensemble vide pour 35 $, vous pouvez donc tous les récupérer lentement s’ils ne se vendent pas immédiatement.

Ils seront probablement vendus immédiatement. La musique est une partie si importante de l’expérience Persona, et ce coffret sonne comme l’un des meilleurs moyens possibles d’apprécier cette musique si vous êtes dans la scène du vinyle. Je veux ce coffret si fort que j’ai mal aux dents. J’ai un grand besoin, et je suis sûr qu’une grande partie du fandom de Persona le ressent aussi.