Lululemon continue de faire des gains dans les jeux de vêtements de sport – WWD

Lululemon Athletica continue de maintenir sa place parmi les géants des vêtements de sport.

La société de vêtements et d’accessoires de sport basée à Vancouver a annoncé ses résultats trimestriels mercredi après la fermeture du marché, révélant de nouveaux gains sur les résultats, tout en relevant ses prévisions pour l’année entière. En conséquence, les actions de Lululemon ont grimpé de 13,2 pour cent à 431 $ dans les échanges après les heures normales.

“Nos résultats du deuxième trimestre démontrent la dynamique continue de l’entreprise et la façon dont nous respectons notre plan de croissance Power of Three et les engagements du programme d’impact”, a déclaré Calvin McDonald, PDG de la société, dans un communiqué. « Nous avons lancé de nouveaux produits passionnants, nous avons fait l’expérience d’une force à travers les canaux et les zones géographiques, et avons annoncé de nouveaux partenariats qui nous permettront de devenir un leader en matière de durabilité des produits. Je suis inspiré chaque jour par nos équipes à travers le monde pour leur enthousiasme, leur agilité et leur engagement continus envers la marque.

Pour la période de trois mois se terminant le 1er août, les revenus nets ont augmenté de 61 % pour atteindre 1,5 milliard de dollars, contre près de 903 millions de dollars au deuxième trimestre 2020. Dans les magasins exploités par l’entreprise, les revenus nets ont bondi de 142 pour cent à plus de 695 millions de dollars. Mais les ventes directes aux consommateurs, qui incluent le commerce électronique, ont également augmenté, en hausse de 8% au cours du trimestre pour atteindre 597 millions de dollars.

Par région, les revenus en Amérique du Nord ont augmenté de 63 %, tandis que les revenus à l’international ont augmenté de 49 %.

McDonald a déclaré aux analystes lors d’une conférence téléphonique que Lululemon était en passe de dépasser ses objectifs de chiffre d’affaires pour 2023 d’ici la fin de cette année, tout en doublant également les activités de commerce électronique et probablement en doublant celles des hommes cette année.

“Nous jouons le long jeu et avons beaucoup à débloquer dans les années à venir”, a déclaré le PDG.

En conséquence, la société a enregistré 208 millions de dollars de bénéfices, contre 86 millions de dollars à la même période l’année dernière.

En outre, Lululemon s’attend désormais à ce que les revenus nets du trimestre en cours se situent entre 1,4 et 1,43 milliard de dollars, avec un bénéfice dilué par action compris entre 1,28 et 1,33 dollar chacun pour le trimestre. Pour l’ensemble de l’année, la société prévoit des revenus nets compris entre environ 6,19 milliards de dollars et 6,26 milliards de dollars, avec un bénéfice dilué par action compris entre 7,16 et 7,26 dollars chacun pour l’année.

« Notre performance en [the second quarter] a été motivée par une forte réponse à notre offre de produits, une amélioration de la productivité dans nos magasins et une force soutenue dans le commerce électronique », a déclaré Meghan Frank, directrice financière de Lululemon. « Alors que nous continuons à naviguer dans l’environnement COVID-19, y compris les vents contraires de la chaîne d’approvisionnement, je suis enthousiasmé par notre élan à l’approche du second semestre et ravi de pouvoir augmenter nos prévisions. »

Les dirigeants lors de l’appel ont reconnu certains vents contraires le long de la chaîne d’approvisionnement, y compris l’augmentation des coûts, mais ont déclaré que la société prenait des précautions pour atténuer les risques, élargissant sa base d’approvisionnement et utilisant le fret aérien pour déplacer les expéditions.

« Le fret aérien est un muscle sur lequel, en tant qu’entreprise en croissance, nous tirons souvent parti », a déclaré Frank.

Les dirigeants de Lululemon ont déclaré que le trafic augmentait dans les magasins. Sipa États-Unis via AP

Le détaillant a ouvert 11 nouveaux magasins corporatifs au cours des trois derniers mois, terminant le trimestre avec 534 unités. En juin, la société a annoncé son intention d’ouvrir entre 45 et 55 nouveaux magasins au cours de l’exercice 2021, profitant de taux d’occupation réduits.

De plus, Lululemon compte environ 150 Mirror shops-in-shop dans les magasins Lululemon. Mais McDonald a déclaré que la société prévoyait d’augmenter ce chiffre à plus de 200 pour la prochaine saison des vacances.

Au cours du trimestre, Lululemon a dévoilé les plans de sa prochaine collection de tapis de yoga et de sacs à base de champignons (qui arriveront en 2022). En plus des vêtements de yoga, McDonald a présenté les soutiens-gorge comme une opportunité de croissance, ainsi qu’un moyen d’accroître la fidélité des invités.

Le mois dernier, l’entreprise a annoncé qu’elle augmenterait son salaire minimum à une nouvelle fourchette plus élevée de 15 $ et 17 $ de l’heure, selon l’emplacement, à partir du 27 septembre, pour tous les associés de magasin et les employés du centre de formation des clients, ou les employés du centre de contact, dans le Nord. Amérique. Le détaillant a également l’intention d’embaucher plus de 8 000 nouveaux membres d’équipe dans les magasins et les centres de contact à travers l’Amérique du Nord pour la saison des fêtes.

L’entreprise a terminé le trimestre avec 1,17 milliard de dollars de trésorerie et d’équivalents de trésorerie. Les actions de Lululemon, qui ont clôturé en baisse de 1,5% à 380,85 $ mercredi, sont en hausse de 17,5% en glissement annuel.