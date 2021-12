Lum Network lève 4 millions de dollars dans le cadre d’un tour de vente privé, incite à des critiques de qualité

Lum Network, un projet révolutionnaire qui vise à utiliser l’immuabilité de la blockchain dans les cas d’utilisation des consommateurs, a levé un tour de vente privé de 4 millions de dollars, a appris Invezz dans un communiqué de presse. Plusieurs investisseurs clés dans la technologie et la cryptographie ont participé au tour, dont Peng Zhong, PDG de Tendermint. Il a réuni la participation de Klub and Ki Foundation, d’Arcanum Capital, de SwissBorg et d’entrepreneurs à succès tels que Djamel Agaoua, PDG de la principale plateforme de messagerie instantanée Viber et Owen Simonin, PDG de Just Mining.

Lum aide les entreprises à fournir des avis fiables

En partenariat avec Skeepers, l’un des principaux groupes d’engagement client, Lum développe un système d’évaluation en chaîne qui permettrait aux entreprises de fournir des évaluations fiables. Cela sera possible en chronométrant les revues et en les stockant sur la blockchain du réseau Lum, selon le modèle de consensus Cosmos SDK et Tendermint.

Plus de 95% des utilisateurs lisent les avis avant d’acheter un produit.

Les entreprises encouragent toujours les bonnes critiques et essaient de refuser les mauvaises.

Les utilisateurs expérimentés moyens contribuent rarement. Ils sont beaucoup plus susceptibles de partager des expériences extrêmes, qu’elles soient formidables ou horribles.

Lum récompense les avis de haute qualité

Les évaluateurs seront récompensés sur LUM en fonction de la qualité de leur contenu. Lum peut aider les entreprises à brosser un tableau plus réaliste de leurs métriques de satisfaction des consommateurs en utilisant un modèle d’incitation unique dans lequel la qualité du contenu reçoit une incitation monétaire.

Sarah-Diane Eck, co-fondatrice de Lum Network, a commenté :

Nous pensons que le temps est venu pour des utilisations plus conventionnelles de la blockchain qui affecteraient le monde réel. Depuis que nous avons commencé en 2016, l’espace a énormément mûri. Nous sommes maintenant prêts à lancer un cas d’utilisation à grande échelle qui aura un impact direct sur la vie des consommateurs en ajoutant de la valeur au contenu qu’ils produisent. Nous sommes très fiers de construire cela sur l’écosystème Cosmos, que je considère comme l’un des écosystèmes blockchain les plus prometteurs.

Peng Zeng, PDG de Tendermint, a ajouté :

Permettre à un public plus large d’accéder à la blockchain a été une priorité clé pour moi et notre travail chez Tendermint. Je suis ravi de soutenir le réseau Lum dans ses efforts pour avoir un impact sur la vie des consommateurs grâce à une expérience utilisateur positive que j’apprécie grandement avec mon expertise en conception interactive.

