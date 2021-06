Lumières intelligentes, interrupteurs et plus – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Amazon Prime Day est enfin là, apportant avec lui une série d’offres incroyables sur toutes sortes de produits, y compris les appareils domestiques intelligents. Cette année, il y a des tonnes de bonnes affaires sur les équipements de maison intelligente, des ampoules intelligentes aux serrures intelligentes en passant par les interrupteurs intelligents. Peu importe ce que vous recherchez, vous devriez pouvoir trouver quelque chose dans notre liste des meilleures offres de maison intelligente Prime Day.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les meilleures offres de maison intelligente Prime Day. Nous n’entrerons pas ici en profondeur dans les haut-parleurs intelligents et les appareils Fire TV. Pour ceux-là, vous pouvez consulter nos guides sur les meilleures offres d’appareils Prime Day Amazon, les meilleures offres Prime Day Fire TV et les meilleures offres Prime Day Amazon Echo .

Nous avons divisé ce guide en différentes catégories, donc si vous ne voyez pas quelque chose pour vous tout de suite, continuez à faire défiler.

Meilleures offres d’éclairage intelligent Prime Day

L’éclairage intelligent peut prendre différentes formes, notamment des ampoules intelligentes et des interrupteurs intelligents. Parfois, ils peuvent être utilisés conjointement, mais ils sont normalement utilisés séparément. Voici nos offres d’éclairage intelligent Prime Day préférées.

Ampoule Intelligente Sengled

Vous voulez une excellente ampoule intelligente qui fonctionne parfaitement avec Alexa et Google Assistant, et vous permet de sélectionner la couleur que vous voulez pour votre maison ? Cette Ampoule Intelligente Sengled est la voie à suivre.

Ampoule intelligente Sengled, ampoule à changement de couleur, ampoules WiFi sans hub requis, Smart Bu… Prix catalogue : 17,99 $ Prix : 12,59 $ Vous économisez : 5,40 $ (30 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Commutateur intelligent à 3 voies Kasa

Si vous êtes à l’aise pour remplacer les interrupteurs d’éclairage de votre maison, l’interrupteur à 3 voies Kasa Smart vaut le détour. Ce commutateur prend en charge Alexa et Google Assistant et ne nécessite pas de concentrateur pour son utilisation. L’affaire est pour un pack de deux commutateurs.

KIT Kasa Smart 3 Way Switch HS210, nécessite un fil neutre, un interrupteur d’éclairage Wi-Fi 2,4 GHz fonctionne avec Ale… Prix catalogue : 39,99 $ Prix : 29,99 $ Vous économisez : 10,00 $ (25 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Bande LED intelligente TP-Link Kasa

Les bandes lumineuses peuvent donner à votre maison un aspect moderne et intéressant. La plupart d’entre eux vous permettent de sélectionner la couleur que vous souhaitez et sont parfaits pour être placés derrière les meubles, sous les armoires, etc. le Bande LED intelligente TP-Link Kasa est une excellente option, avec son support pour Alexa et Google Assistant.

Kasa Smart LED Light Strip KL430, 16 zones de couleur RGBIC, 6.6ft Wi-Fi LED Lights Fonctionne avec Alexa,… Prix catalogue : 64,99 $ Prix : 54,99 $ Vous économisez : 10,00 $ (15%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Autres offres d’éclairage intelligent Prime Day

Vous cherchez d’autres offres d’éclairage intelligent? Découvrez les offres d’éclairage intelligent Prime Day ci-dessous.

Meilleures offres de sécurité intelligente Prime Day

Vous voulez améliorer la sécurité de votre maison ? Que vous souhaitiez une serrure intelligente ou une caméra de sécurité intelligente, il existe des offres de sécurité intelligentes incroyables pour Prime Day. Ces offres incluent les propres appareils d’Amazon et des options tierces. Si vous voulez plus d’offres sur les appareils Prime Day Amazon, consultez notre tour d’horizon.

Smart Lock Wi-Fi d’août

le Smart Lock Wi-Fi d’août vous permet de moderniser votre serrure existante avec des fonctionnalités intelligentes. Cela demande un peu de bricolage, mais une fois installé, vous pouvez contrôler votre serrure avec Alexa, Google Assistant et même HomeKit.

Wi-Fi d’août, serrure intelligente (4e génération) – s’adapte à votre pêne dormant existant en quelques minutes, argent Prix catalogue : 211,48 $ Prix : 179,98 $ Vous économisez : 31,50 $ (15%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Caméra d’intérieur Amazon Blink

Si vous voulez une caméra de sécurité qui s’intègre à l’écosystème Amazon, le Caméra d’intérieur Amazon Blink est la voie à suivre. Cet appareil photo est petit et élégant, offre une autonomie de deux ans et dispose d’un son bidirectionnel.

Blink Indoor – caméra de sécurité HD sans fil avec autonomie de deux ans, détection de mouvement et… Prix catalogue : 79,99 $ Prix : 49,99 $ Vous économisez : 30,00 $ (38%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Sonnette vidéo Amazon Ring

Ring a été le pionnier du concept de la sonnette intelligente et la dernière génération a beaucoup à offrir. L’appareil a un excellent design et prend en charge une bonne qualité vidéo – vous pouvez donc obtenir les détails de ce qui se passe à l’extérieur de votre maison.

Présentation de Ring Video Doorbell Wired – Fonctionnalités pratiques et essentielles dans un design compact, p… Prix : 59,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Kit d’alarme annulaire Amazon 8 pièces

Vous voulez un kit de sécurité complet ? le Kit d’alarme annulaire Amazon 8 pièces est livré avec deux capteurs de fenêtre ou de porte, un capteur de mouvement et plus encore, vous permettant de mieux verrouiller votre maison dans son intégralité.

Kit de 8 pièces Ring Alarm (2e génération) – système de sécurité domestique avec moniteur professionnel 24h/24 et 7j/7 en option Prix catalogue : 249,99 $ Prix : 149,99 $ Vous économisez : 100,00 $ (40 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Autres offres de sécurité intelligente Prime Day

Vous cherchez plus? Découvrez nos autres offres de sécurité pour la maison intelligente préférées ci-dessous.

Meilleures autres offres de maison intelligente Prime Day

Vous recherchez d’autres bonnes affaires de maison intelligente Prime Day ? Nous avons rassemblé quelques-unes de nos offres préférées ci-dessous.

Ouvre-porte de garage intelligent MyQ Chamberlain

Vous voulez rendre votre porte de garage un peu plus intelligente ? L’ouvre-porte de garage intelligent MyQ Chamberlain est une excellente solution. L’appareil vous permet de définir des horaires pour votre porte et prend en charge l’utilisation sur iOS et Android.

Ouvre-porte de garage intelligent myQ Chamberlain – Hub et capteur de garage sans fil avec Wifi et Bluetooth… Prix catalogue : 29,98 $ Prix : 16,98 $ Vous économisez : 13,00 $ (43%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

iRobot Roomba 692

Qui a encore le temps de nettoyer ? L’iRobot Roomba 692 est l’un des aspirateurs robotiques de meilleure qualité. Il fonctionne avec Alexa et Google Assistant, et fonctionne à la fois sur les sols durs et les tapis – vous n’avez donc pas à vous soucier de nettoyer votre maison vous-même.

iRobot Roomba 692 Robot Aspirateur-Connectivité Wi-Fi, Recommandations de nettoyage personnalisées, Fonctionne… Prix catalogue : 299,99 $ Prix : 199,99 $ Vous économisez : 100,00 $ (33%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Quand est le Prime Day 2021?

À présent! L’événement shopping Prime Day 2021 a déjà commencé. Cette année, il s’étend sur deux jours – les 21 et 22 juin. Cela signifie que si vous ne trouvez pas quelque chose pour vos besoins le premier jour, vous pourrez peut-être vérifier le deuxième jour.

Qu’est-ce que le premier jour

Amazon Prime Day est le grand événement commercial annuel d’Amazon. Cette année, l’événement s’étend sur deux jours et propose certaines des meilleures offres de l’année. Ces offres incluent les propres produits d’Amazon, mais également des produits tiers.

Ai-je besoin d’Amazon Prime pour Prime Day ?

Oui, vous avez besoin d’Amazon Prime pour profiter des offres Prime Day. Si vous n’avez pas Amazon Prime, vous pouvez obtenir un essai de 30 jours et obtenir les offres de cette façon. Alternativement, vous pouvez simplement vous inscrire à un abonnement. Certains bénéficieront également de réductions pour Prime – par exemple, les étudiants peuvent obtenir Prime à 50 % de réduction. Il existe également d’autres offres intéressantes pour les membres Prime – par exemple, les membres Prime peuvent obtenir actuellement les chaînes comme Starz et Showtime pour 0,99 $ pendant deux mois.

Obtenez Amazon Prime

Comment me préparer pour le Prime Day ?

Si vous souhaitez vous préparer pour le Prime Day, c’est probablement une bonne idée de vous assurer que vous disposez d’un abonnement Amazon Prime. De cette façon, vous pourrez profiter des offres lorsqu’elles seront disponibles. C’est aussi une bonne idée de penser aux offres que vous souhaitez, et même de mettre en signet certaines de nos rafles d’offres. Voici une liste de certaines de nos offres Prime Day :

Le Prime Day en vaut-il la peine ?

Prime Day en vaut vraiment la peine! C’est particulièrement vrai si vous êtes déjà sur le marché pour un produit particulier, mais même si vous ne l’êtes pas, c’est une bonne idée de vérifier les offres qui apparaissent le jour de Prime.

