Luminous Power Technologies dévoile des ventilateurs design écoénergétiques grâce à ses nouveaux téléviseurs

Jeudi, Luminous Power Technologies a annoncé sa dernière gamme de ventilateurs écoénergétiques à travers une série de téléviseurs mettant en vedette son ambassadeur de marque Sachin Tendulkar. À travers cette campagne, Luminous entend attirer l’attention sur ses différentes catégories de ventilateurs sous la nouvelle gamme, de manière frappante et décalée.

Les TVC mettent en évidence les façons dont les gens essaient d’éloigner le mauvais œil des choses qu’ils aiment, apprécient et trouvent belles, juste pour les protéger. Développée et conceptualisée par 82.5 Communications, la campagne vise à capturer la perception culturelle de la protection des choses de valeur et de beauté d’un mauvais œil. Des citrons suspendus à la mise en place d’un «kaala teeka», les films montrent la beauté des fans et la façon dont leurs nouveaux propriétaires essaient de les protéger du «nazar» des autres. «Les diverses pratiques culturellement enracinées pour éviter le mauvais œil ont été appliquées de manière à faire sourire dans cette série de films pour les beaux fans de Luminous. L’idée était d’attirer l’attention des consommateurs avec de l’humour, puis de les épater avec l’étonnante gamme de fans », a déclaré Sumanto Chattopadhyay, président et directeur de la création chez 82.5 Communications.

Les TVC seront diffusées sur des chaînes de télévision et des émissions de premier plan. La campagne sera exploitée sur les poignées de médias sociaux des marques. Il sera également promu sur toutes les plateformes de médias sociaux de Luminous sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

Selon Sachin Bhalla, vice-président principal, marketing, Luminous Power Technologies, Luminous a connu une croissance exponentielle dans la catégorie des ventilateurs au cours des trois dernières années et est devenue l’une des marques fiables en matière de ventilateurs écoénergétiques abordables. «Avec cette nouvelle gamme, nous cherchons à atteindre un chiffre d’affaires de Rs 500 crore dans la catégorie globale des fans d’ici 2023. Nous renforçons également notre réseau de distribution en Inde dans le but de gagner 5% de part de marché dans la catégorie des fans dans le prochain deux ans. À travers notre nouvelle campagne, nous souhaitons mettre l’accent sur la gamme de ventilateurs design écoénergétiques de Luminous, esthétiquement attrayants et économiques. La nouvelle campagne capture avec humour l’essence de la façon dont nous tous, en Inde, mettons un kala tika sur de belles choses pour éloigner le mauvais œil. La présence de Tendulkar à l’écran apporte une grande valeur et nous aide à créer une meilleure connexion de marque avec nos utilisateurs finaux », a-t-il ajouté.

