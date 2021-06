Luminous Power Technologies intègre Wavemaker India en tant que partenaire média

Wavemaker India a remporté le compte après un pitch multi-agences complet

La société d’électricité domestique Luminous Power Technologies a nommé Wavemaker India comme partenaire média intégré pour toutes les catégories d’onduleurs, de batteries, d’électricité solaire et domestique. Wavemaker India gérera les tâches médiatiques traditionnelles et numériques de la marque, notamment la stratégie et la planification médiatiques, les investissements médiatiques, l’activation des médias et le contenu.

Wavemaker India a remporté le compte après avoir présenté un argumentaire multi-agences complet. Le compte sera géré depuis leur bureau Gurugram. « Luminous est une marque forte et digne de confiance avec une gamme de produits dans les domaines de l’alimentation de secours, de l’électricité domestique et de l’espace solaire résidentiel. Nous sommes ravis de nous associer à eux et de créer un engagement pertinent pour la marque grâce à notre offre média complète. C’est une opportunité parfaite pour nous d’apporter notre expertise et de déployer notre approche de planification intégrée sur mesure qui s’appuie sur de solides capacités de mesure. Nous sommes impatients de créer de la valeur pour Luminous et de soutenir sa dynamique de croissance », a déclaré Ajay Gupte, PDG – Asie du Sud, Wavemaker.

Selon Sachin Bhalla, vice-président senior du marketing et des activités solaires, Luminous Power Technologies, dans le scénario actuel, les consommateurs se tournent de plus en plus vers toutes sortes de médias pour la découverte et la prise de décision. « Wavemaker nous a séduits par son expérience et sa clarté d’esprit dans la compréhension de notre activité. Avec la nouvelle agence à bord, nous aimerions tirer parti de leur réflexion stratégique et de leur exécution pour les médias traditionnels et numériques. Nous sommes impatients de renforcer agressivement notre présence et notre portefeuille en ligne et hors ligne, et d’accélérer notre croissance », a-t-il ajouté.

“Nous sommes impatients d’être leurs partenaires de croissance avec nos solutions intégratives, de l’analogique au numérique, du rural à l’urbain et à travers tous les types d’audience”, a ajouté Mansi Datta, directeur de la clientèle et responsable du nord et de l’est de Wavemaker India. la marque.

Lire aussi : Nivea India nomme Ajay Simha au poste de directeur marketing

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.