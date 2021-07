Luminous Technologies explique l’importance d’un mode de vie durable

La campagne vise à éduquer les gens sur la façon dont l’utilisation de l’énergie solaire peut aider à prévenir le réchauffement climatique et le changement climatique

À l’occasion de la Journée mondiale de la conservation de la nature, Luminous Technologies a lancé une nouvelle campagne #EveryDayIsASUNday avec Luminous Solar conceptualisée par AutumnGrey. La campagne vise à éduquer les gens sur la façon dont l’utilisation de l’énergie solaire peut aider à prévenir le réchauffement climatique et le changement climatique. Il présente Sachin Tendulkar pour diffuser l’idée d’un mode de vie durable et trouver d’autres moyens de consommer de l’énergie pour un monde plus propre et plus vert.

Avec la menace croissante de l’empreinte carbone due à la surexploitation des ressources naturelles épuisantes qui nous menace, Luminous voulait se concentrer sur les moyens de la réduire, a déclaré la société dans un communiqué. “L’utilisation de l’énergie naturelle du soleil est le meilleur moyen de réduire les impacts nocifs des empreintes carbone”, a-t-il ajouté.

Chez Luminous, nous sommes fiers de développer des solutions durables telles que l’énergie solaire, les ventilateurs économes en énergie et l’éclairage LED, a déclaré Sachin Bhalla, vice-président senior de Luminous Power Technologies. « L’occasion de la Journée de la conservation de la nature nous a donné l’occasion de réaffirmer notre engagement à éduquer la communauté sur la façon dont l’énergie solaire peut aider à prévenir le réchauffement climatique », a-t-il ajouté.

Pour Anusha Shetty, présidente et PDG du groupe Grey, en Inde, l’énergie solaire est l’une des technologies les plus transformatrices. « Pouvoir produire de l’électricité sans dépendre de l’épuisement des combustibles fossiles est le besoin de l’heure. Avec cette campagne, Luminous Technologies génère de l’intrigue et utilise ensuite la plate-forme pour parler du plus gros problème à résoudre », a-t-elle déclaré.

« Les conversations sur la durabilité et la conservation de la nature deviennent chaque jour plus sérieuses. Nous voulions adopter une approche légère en rappelant à nos consommateurs que la sauvegarde de l’environnement est entre leurs mains avec Solar and Luminous Technologies est là pour les aider à chaque étape du processus », a expliqué Swati Balani, ECD, AutumnGrey.

