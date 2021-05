Lumix GH5M2, Panasonic réédite son populaire GH5 tout en poursuivant le développement de son GH6 | La technologie

Le nouvel appareil photo Panasonic Lumix GH5M2 arrive sous forme de patch alors que les utilisateurs attendent le lancement officiel du Lumix GH6, mais cela ne signifie pas que les fonctionnalités qu’il monte ne valent pas la peine d’être mentionnées.

Panasonic sait que de nombreux utilisateurs attendent le GH6 depuis longtemps, pour rendre l’attente plus agréable, ce qu’ils ont fait est de lancer une revue de leur bien connu GH5. Cette nouvelle version porte le nom de Lumix GH5M2 et est accompagnée de nouvelles intéressantes pour l’enregistrement vidéo.

Cette nouvelle caméra fait partie de la série G et maintient donc l’engagement d’un capteur micro quatre tiers. Le capteur choisi par Panasonic est le nouveau Live MOS 20,3 mégapixels avec revêtement antireflet pour minimiser à la fois les reflets et les images fantômes possibles. Étant un capteur micro 4/3, cette résolution est largement suffisante pour obtenir de bons résultats.

Le Lumix GH5 est connu pour ses avantages en termes de section vidéo et ce GH5M2 n’allait pas être moins, ceux de Panasonic ont doté cette caméra d’enregistrement vidéo C4K à 60 images par seconde à 4: 2: 0 comme espace colorimétrique et avec 10 bits pour la profondeur de couleur. De plus, un autre avantage par rapport à la version précédente est qu’il n’y a pas de découpe dans le capteur lors de l’enregistrement en résolution 4K et 60 fps, dans le nouveau Lumix GH5M2, tout le capteur est utilisé.

En dehors de l’enregistrement 4: 2: 0 et des 10 bits, comprend également des profils de couleurs logarithmiques tels que V-Log L. Cela permettra aux utilisateurs d’afficher une correction des couleurs à l’aide des LUT bien connues, en fait, Panasonic dit qu’il existe 35 de ces profils de couleurs destinés aux caméras de cinéma VariCam qui sont désormais compatibles avec les fichiers résultants du Lumix GH5M2.

En ce qui concerne la mise au point, les appareils photo Lumix ont toujours pris du retard par rapport à des marques comme Sony. Cela ne veut pas dire que Panasonic ne fait pas d’efforts pour améliorer ses systèmes de mise au point. le nouveau Lumix GH5M2 intègre la mise au point des yeux et du visage jusqu’à deux fois plus vite que le GH5. Ils ajoutent également une amélioration à la surveillance continue grâce aux améliorations des technologies DFD.

La stabilisation de cette nouvelle caméra permet des vitesses d’obturation beaucoup plus lentes, allant jusqu’à 6,5 arrêts. Dans le design extérieur, les améliorations se sont concentrées sur un écran tactile LCD de 3 pouces avec un rapport hauteur / largeur de 3: 2 et une résolution de 1840K points.. Pour accueillir un contenu rapide, la connectivité a été améliorée et permet désormais la diffusion en direct à la fois par câble et sans fil. Montez Bluetooth 4.2 et Wi-Fi bi-bande (5 GHz et 2,4 GHz)

Cette mise à jour du légendaire Lumix GH5 est un patch pour tous les utilisateurs qui attendent le GH6, mais en même temps c’est une option améliorée d’un appareil photo qui était déjà bon. Désormais, tout est entre les mains des utilisateurs et s’ils préfèrent continuer à attendre un renouvellement ou s’ils parient sur une amélioration.