Lummis expose un achat important de Bitcoin dans un dépôt de PTR en retard

Le sénateur de l’État du Wyoming a acheté du Bitcoin (BTC) d’une valeur d’environ 100 000 $ à River Financial. Elle a fait l’achat quelques jours après avoir poussé un amendement de grande envergure au projet de loi sur les infrastructures.

La sénatrice Cynthia Lummis, la législatrice vocale à tendance crypto, confirme qu’elle a récemment acquis Bitcoin (BTC) d’une valeur estimée à 50 000 $ et 1000 000 $. River Financial, une société de courtage de premier plan, a facilité le dernier achat du sénateur.

Le sénateur a révélé cette information dans un dépôt de rapport périodique sur les transactions (PTR) le jeudi 7 octobre. Selon son dossier PTR, la législatrice républicaine déclare avoir acquis ladite crypto le 16 août. Au moment de son achat, BTC se négociait à environ 45 000 $.

Lumiss avait manqué la date limite de STOCK

Le sénateur Lummis a déposé le PTR conformément à la loi Stop Trading on Congressional Knowledge (STOCK). De plus, sa divulgation a eu lieu après la période de déclaration de quarante-cinq jours fixée par la loi. STOCK vise à lutter contre les délits d’initiés et est devenu loi suite à l’accent du président Barack Obama en 2012.

STOCK oblige les sénateurs et les cadres supérieurs gagnant plus de 119 550 $ à publier les transactions qu’il couvre. Ceux-ci couvrent les acquisitions, les ventes et les transferts de contrats à terme sur matières premières, d’actions et d’obligations. Encore une fois, ils doivent déclarer les transactions sur des titres supérieurs à 1 000 $.

De plus, STOCK exclut certains actifs de cette exigence obligatoire de quarante-cinq jours. Il s’agit notamment des fonds communs de placement, des bons du Trésor et des fonds indiciels améliorés (FEI). Les détenteurs de ces actifs ne doivent les divulguer qu’une fois par an. Ces délais de déclaration différents mettent l’accent sur la divulgation des transactions dont les gens pourraient bénéficier en utilisant des informations privilégiées.

Son bureau a affirmé qu’une erreur avait causé le dépôt tardif. Le porte-parole du sénateur a en outre révélé qu’il avait demandé l’aide du comité d’éthique de la Chambre pour corriger cette erreur. De plus, le sénateur Lummis avait réussi à éclaircir l’affaire et à éviter les sanctions.

Lummis entretient une relation de longue date avec la crypto

L’implication de Lummis dans la cryptographie remonte à l’époque où elle travaillait à la tête du département du Trésor du Wyoming. Alors qu’elle occupait ce poste, elle prétend qu’elle cherchait « quelque chose qui pourrait servir de réserve de valeur supérieure ». À un moment donné, son gendre et ses amis l’ont éclairée sur le potentiel de BTC en tant que réserve de valeur.

Cette information l’a incitée à sauter dans le train BTC. Ensuite, la crypto-monnaie se négociait à environ 330 $. Elle l’achète depuis 2013. Avant juillet, elle avait révélé qu’elle détenait cinq BTC.

La propriété de crypto de Lummis a déjà attiré l’attention du public. En avril de cette année, elle a soumis son PTR à la maison mais a exclu ses avoirs en BTC. Quelques jours plus tard, elle a modifié ces soumissions pour inclure des avoirs en BTC d’une valeur de 100 000 $ à 200 000 $.

Ces dernières années, son État d’origine a également promulgué des lois favorables à l’industrie de la cryptographie. Ces réglementations permettent notamment aux banques soumises à une réglementation américaine complète de traiter à la fois de la monnaie fiduciaire et des crypto-monnaies.

Défenseur du BTC, Lummis a critiqué les pièces stables lors de ses présentations au Sénat la semaine dernière. Elle a insisté sur le fait qu’ils devaient disposer d’un soutien total en espèces en plus de subir un audit régulier. La législatrice s’est dite préoccupée par le fait que les cryptos indexés 1:1 sur d’autres monnaies fiduciaires souveraines manquaient de responsabilité claire.

Lummis a fait son achat de BTC moins de quinze jours après qu’elle et d’autres législateurs n’aient pas amendé le projet de loi sur les infrastructures. L’amendement visait à définir qui se qualifie en tant que courtier crypto.

Il proposait également une protection pour ceux qui ne se qualifiaient pas comme courtiers selon la définition de l’amendement.

Elle a gagné le cœur des initiés de la crypto malgré le rejet de l’amendement par le Sénat.