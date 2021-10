L’un de ces documents bitcoin vaut-il la peine d’être regardé ?

Un seul sur la liste que j’ai vu est « Banking on Bitcoin » et de nombreux « experts » interrogés ont une compréhension très limitée de la signification du bitcoin et de son fonctionnement. Cependant, ils interviewent bon nombre des premiers développeurs et leur site est très intéressant à entendre, surtout maintenant que nous pouvons regarder en arrière et voir leurs prédictions se concrétiser. Un documentaire que je recommande fortement est « The Rise and Rise of Bitcoin ». Il suit certains des premiers utilisateurs et entreprises qui ont vu le jour au cours de la course haussière de 2013 et donne un bien meilleur aperçu de la mendicité du bitcoin que tout ce que j’ai vu d’autre. C’est assez étonnant de voir à quel point le bitcoin a progressé en moins d’une décennie.