L’un de ces trois modèles n’existe pas, mais fait des publicités pour Amazon, Ikea et Calvin Klein | La technologie

Elle s’appelle imma et s’intéresse à la culture, au cinéma et à l’art japonais. C’est une mannequin professionnelle qui a réalisé des publicités télévisées, sur des sites Web et dans des magazines pour de nombreuses marques.

Vous avez probablement deviné l’énigme du titre de l’actualité. Après tout imma C’est celui qui attire le plus l’attention, et c’est au centre. Mais il est certainement difficile pour vous de distinguer s’il est réel ou virtuel, même en comparant étroitement son visage avec les deux autres modèles humains qu’il a à côté.

Imma est un top model virtuel créée par la société japonaise Aww, première entreprise humaine virtuelle en Asie, comme elle se définit elle-même.

Aww a créé imma en 2018. Son nom vient du mot japonais ima, qui signifie maintenant. Elle a été élue “l’un des 100 talents à surveiller” par le magazine Japan Economics Entertainment et a participé à publicités posées et télévisées pour des entreprises aussi importantes que Porsche Japon, IKEA, Dior, Puma, Nike, Valentino, Amazon, Calvin Klein ou Valentino. Dans cette vidéo, vous pouvez le voir dans une annonce IKEA:

Incontournable avec sa coiffure rose signature, Le visage d’Ima est entièrement généré par ordinateur.

Selon le type de travail que vous effectuez, généralement dans les publicités photo, le corps est également créé à l’aide de graphiques générés par ordinateur. Dans les publicités vidéo, ils utilisent parfois le corps d’un vrai modèle, pour ajouter plus de réalisme. Dans tous les cas, le visage est toujours complètement virtuel.

Le modèle publicitaire imma a un compte sur tous les réseaux sociaux, de Twitter à Weibo, Facebook, TikTok ou Instagram, où il ajoute plus de 330000 abonnés:

Certes, imma est pratiquement impossible à distinguer d’un modèle humain dans les photos fixes, et tient très bien dans les publicités vidéo. Ses créateurs utilisent de nombreuses astuces visuelles et cinématographiques pour éviter de garder le même plan plus de quelques secondes.

Mais imma n’a pas encore développé un aspect fondamental: parler.

Il est vrai que ce n’est pas une question nouvelle, mais à chaque fois on va se poser plus souvent: Les modèles virtuels ont-ils un avenir dans la publicité, au-delà de la curiosité qu’ils suscitent?

Après tout, ils ne sont pas payés, ils font leur travail sans se plaindre et ils manquent d’ego …