L’un de mes produits Apple préférés s’est encore amélioré – .

Dès le début, alors que l’événement «Spring Loaded» d’Apple commençait mardi – il s’agissait du premier événement virtuel de lancement de produit du fabricant d’iPhone en 2021 – le PDG d’Apple, Tim Cook, a frappé tout le monde avec une mise à jour surprise sur… Apple Card. Il s’agit du produit de carte de crédit numérique de la société, qui possède également une carte physique compagnon que les utilisateurs peuvent renoncer s’ils souhaitent uniquement conserver la version numérique dans l’application Wallet de leur iPhone – et avant certaines mises à jour clés sur ce produit Apple qui est en fait l’un de mes favoris. de la société, Cook a déclaré qu’Apple Card avait eu «le lancement de carte de crédit le plus réussi de tous les temps» après son introduction en août 2019.

Il a souligné des choses que la carte Apple a améliorées, comme un manque d’équité dans le secteur quant à la façon dont les cotes de crédit sont calculées. Et puis il s’est mis au travail en dévoilant une mise à jour Apple Card que certains utilisateurs (familles) vont particulièrement aimer. Apple appelle la mise à jour de la famille de cartes Apple, et cela inclut la possibilité pour les conjoints de partager maintenant les lignes de crédit Apple Card et d’ajouter des enfants en tant qu’utilisateurs approuvés.

À partir de mai, Apple Card Family permettra aux gens de co-posséder l’une des cartes de crédit du fabricant d’iPhone, leur permettant de partager et de fusionner leurs lignes de crédit. Selon Apple, Apple Card Family «permet également aux parents de partager Apple Card avec leurs enfants, tout en offrant des limites de dépenses et des contrôles optionnels pour aider à enseigner des habitudes financières intelligentes et sûres. La famille de cartes Apple est conçue pour aider le groupe Partage familial à avoir une vie financière plus saine en facilitant le suivi des dépenses, le tout sur iPhone et avec une seule facture mensuelle. »

«Il y a eu un manque de transparence et de compréhension des consommateurs dans la façon dont les scores de crédit sont calculés lorsqu’il y a deux utilisateurs de la même carte de crédit, car le titulaire du compte principal bénéficie de la construction d’un historique de crédit solide tandis que l’autre ne le fait pas», a déclaré Jennifer Bailey, vice-présidente d’Apple Pay d’Apple. “Apple Card Family permet aux gens de construire leur historique de crédit ensemble de manière égale.”

Qu’est-ce que tout cela signifie, si vous êtes propriétaire d’une carte Apple Card, vous pourrez désormais ajouter jusqu’à cinq personnes à votre compte Apple Card. Tous les utilisateurs doivent faire partie du même groupe de partage familial et être âgés d’au moins 13 ans. Les copropriétaires et les participants recevront tous une remise en argent quotidienne pour les achats effectués avec la carte Apple Card qu’ils effectuent avec la carte Apple partagée. De plus, si les propriétaires de cartes Apple existants fusionnent leurs comptes, ils pourront conserver le TAP le plus bas des deux comptes.

Bien sûr, mes aspects préférés en tant que propriétaire d’une carte Apple (au-delà du manque de carte physique à remettre, ce qui est idéal pour l’ère des coronavirus) incluent le manque de frais. Il n’y a pas de frais annuels, de retard, internationaux ou de dépassement de limite associés à la carte Apple. Apple Card propose également Daily Cash, qui restitue jusqu’à 3% de chaque achat, qui se décompose comme suit: Les utilisateurs recevront 2% Daily Cash illimités chaque fois qu’ils utilisent Apple Card avec Apple Pay, et 3% Daily Cash illimités sur tous les achats effectués directement avec Apple, y compris dans les magasins Apple Store, sur apple.com, l’App Store, l’iTunes Store et pour les services Apple.

