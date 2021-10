L’un de nos disques les plus sous-estimés, déclare Elton John

A l’automne 1976, Elton JohnL’étonnante productivité de ‘s a produit son 11e album studio en sept ans environ. Ce régime est d’autant plus notable lorsqu’on y ajoute les tournées interminables entreprises par l’auteur-compositeur-interprète et son groupe de plus en plus mondialement. Vient maintenant un album que de nombreux fans vénèrent encore comme un joyau caché de son répertoire, et qui reste l’un des favoris de l’artiste.

Le double LP Blue Moves, produit comme d’habitude par Gus Dudgeon, était nouveau dans les magasins le 22 octobre 1976 en tant que première sortie d’Elton sur son propre label Rocket. Dans un calendrier éprouvant dans lequel lui et le parolier Bernie Taupin ont complété 18 autres chansons pour la sortie, le groupe était sur la route avant la sortie de l’album lors de la tournée estivale intitulée Louder Than Concorde But Not Quite As Pretty.

Ensuite, John a annoncé que, pour l’instant du moins, il sentait qu’il y avait plus à sa carrière et à sa vie que de telles tournées incessantes. Commence alors une période caractérisée par beaucoup moins de travaux routiers, une décision qui a peut-être eu un impact sur le succès de Blue Moves. Pour certains, il est principalement connu pour sa ballade durable et son premier single « Sorry Seems To Be The Hardest Word », mais les passionnés le connaissent comme un disque absolument plein de joyaux moins connus de John-Taupin.

Paul Buckmaster et James Newton Howard ont chacun supervisé des orchestrations époustouflantes, ce dernier organisant le « Tonight » incroyablement émotionnel et lent. Newton Howard a également arrangé l’accordéon et les cordes sur « Sorry Seems To Be… » et les Gene Page Strings pour une première excursion sur la piste de disco, sur « Bite Your Lip (Get Up And Dance) » de près de sept minutes. C’est devenu un single, tout comme le splendide « Crazy Water ».

Écoutez aussi « Idol » admirablement décontracté, le délicat « Cage The Songbird » et « S’il y a un dieu au paradis (qu’attend-il ?) » Les deux derniers avaient des crédits de co-écriture (parmi un total de cinq) pour le guitariste Davey Johnstone. Parmi les autres musiciens de renom qui ont participé, citons les Brecker Brothers, David Sanborn et des chanteurs tels que Graham Nash, Bruce Johnston et Toni Tennille.

« Je préférerais qu’ils écoutent simplement »

Blue Moves a atteint la troisième place au Royaume-Uni et aux États-Unis, devenant l’or dans le premier territoire et le platine dans le second, et figurait dans le Top 10 dans de nombreux autres pays. Taupin a convenu que l’album avait une humeur plus pessimiste que son prédécesseur Rock Of The Westies de 1975. Il a déclaré au magazine Circus : « Les gens vont lire beaucoup dans Blue Moves : ‘De qui s’agit-il, qu’est-ce qui a poussé Bernie à écrire ça, qu’est-ce qui a mis Elton dans cet état d’esprit ?’ Cela ne me dérange pas que les gens interprètent, mais je préfère qu’ils écoutent et apprécient simplement.

L’achèvement de l’album a également entraîné une brève interruption dans la relation de travail John-Taupin, alors qu’Elton a assoupli ses engagements de tournée pendant un certain temps et a exploré une collaboration avec le parolier Gary Osborne sur A Single Man de 1978. Comme Taupin l’a dit plus tard à Music Connection : « Je pense que l’album Blue Moves est vraiment l’un de nos disques les plus sous-estimés… ça aurait pu être ça. Après l’album Blue Moves, j’ai dû partir parce que je pense que nous étions tous en train de nous tuer. »

