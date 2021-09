L’un de nous ment: intrigue, distribution et autres choses rapides que nous savons sur la prochaine série Peacock

L’un de nous ment sera une adaptation du roman policier du même nom

Je suis sûr que lorsque vous lisez ces descriptions de personnages, elles sonnent un peu familières, presque comme le casting de personnages de The Breakfast Club. C’est exactement ce dont parle L’un de nous est allongé, car il est décrit comme un croisement entre The Breakfast Club et la série Pretty Little Liars.

Dans One Of Us Is Lying, cinq adolescents complètement différents avec des visions complètement différentes de leur avenir finissent tous par aller en détention le même jour : le cerveau, le sportif, la princesse et le criminel, ainsi que Simon, le créateur du groupe de potins. Cependant, il finit par mourir mystérieusement pendant la détention.

Avec quatre survivants qui sortent, l’un d’eux ment sur ce qui s’est réellement passé, et c’est à chacun de découvrir de qui il s’agit.

L’auteur du livre original, Karen M. McManus, a fait une interview avec Leandro Henriques sur le roman, et ce qui l’a inspirée pour l’écrire et les thèmes qui le remplissent :