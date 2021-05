Gil Evans était l’un des arrangeurs les plus importants du jazz, et il était évident dès le début qu’Evans poursuivrait une carrière dans la musique. Né le 13 mai 1912 à l’adolescence, Evans était préoccupé par la musique, jouant dans un groupe, transcrivant des disques, écrivant des chansons et des arrangements. Evans a été tourné vers le jazz par le père d’un ami qui l’a joué Duke Ellington, Louis Armstrong, et Fletcher Henderson records. Voir un concert d’Ellington en 1927 a mis Gil sur la bonne voie pour une carrière musicale.

Premier groupe de Gil Evans

Il a joué du piano à l’heure du thé au Grand Hotel, Stockton et le premier disque qu’il a acheté était No One Else But You de Louis Armstrong et Earl Hines. Le premier groupe d’Evans a été formé en 1933 et ils ont joué les arrangements qu’il avait transcrits de chansons de Don Redman, Ellington et Henderson. En 1935, ils avaient fait suffisamment de progrès pour être sur la même facture au Palomar Ballroom que Benny Goodman.

Evans est devenu de bons amis avec l’arrangeur Claude Thornhill et après son retour à New York, Gil a rapidement suivi. Avec l’arrivée de la Seconde Guerre mondiale, Evans a été affecté à divers groupes de l’armée, jouant principalement de la grosse caisse. C’est à cette époque qu’il fait la connaissance du bebop.

Après la guerre, Evans retourna à New York pour organiser l’orchestre réformé de Thornhill et emménagea dans un petit sous-sol meublé au 14 West 55th Street. L’endroit est devenu un lieu de rendez-vous pour les collègues musiciens, compositeurs et théoriciens pour sortir et échanger des idées. «J’ai loué l’endroit pendant deux ans. Je n’ai jamais su qui allait être là quand je suis rentré à la maison et je m’en fichais. Les habitués étaient Gerry Mulligan, qui a fini par emménager définitivement, Lee Konitz, George Russell et John Lewis. Charlie Parker s’endormit la plupart du temps, souvent accompagné de Miles Davis.

Naissance du cool

Davis et Evans ont formé un nonet en 1948, composé de cor français, trombone, tuba, trompette, sax alto et baryton et section rythmique, pour jouer les arrangements basés sur le plan «rapide et léger et sans vibrato» de Gil. Le groupe a joué au Royal Roost sur 47th Street, qui a figuré sur trois émissions de radio qui sont maintenant incluses sur The Complete Naissance du cool remasterisé et réédité sur Blue Note, avec la douzaine de faces originales de studio qu’ils ont coupées en 1949 et 1950 pour Capitol.

Après son mariage, Evans a travaillé brièvement avec Charlie Parker en 1953, mais ce n’est qu’en 1956 qu’il a eu une autre grande pause quand il a arrangé l’album d’Helen Merrill, Dream of You for EmArcy, puis a reçu un appel de Davis qui le conduirait à une succession d’albums brillants comme Miles Ahead (1957), Porgy and Bess (1958), Sketches of Spain (1960) et Quiet Nights (1962).

La deuxième et seule autre fois qu’Evans et Davis se sont produits en direct, c’était au Carnegie Hall en 1961, avec Hank Mobley, Wynton Kelly, Paul Chambers et Jimmy Cobb, et le Gil Evans Orchestra. Leur concert comprenait le Concierto de Aranjuez de Rodrigo de Sketches of Spain, «New Rhumba» d’Ahmad Jamal de Miles Ahead et «Oleo» de Sonny Rollins.

Aller en solo

Evans a été célébré comme un génie, ce qui lui a donné l’opportunité d’enregistrer ses propres albums. Il s’agit notamment de Gil Evans And Ten (1957), Nouvelle bouteille, vieux vin (1958) avec Julian «Cannonball» Adderley, ses suites Great Jazz Standards (1959), Out Of The Cool (1960) et The Individualism Of Gil Evans (1964). Parmi les autres albums qu’il arrangea pendant cette période, mentionnons Guitar Forms (1964) avec Kenny Burrell et Look To The Rainbow (1966) avec Astrud Gilberto.

Après son remariage, Evans s’est échappé de la scène mais dans les années 1970, il prévoyait de collaborer Jimi Hendrix. Cette idée intrigante ne s’est malheureusement pas concrétisée, car Hendrix est décédé avant qu’ils ne puissent travailler correctement ensemble. Evans a sorti The Gil Evans Orchestra Plays the Music of Jimi Hendrix (1975), un album instrumental de ses chansons qui intègre avec brio des éléments rock et jazz, avec les guitaristes John Abercrombie et Ryo Kawasaki.

Tournée avec des légendes

Se détournant du studio, Evans a emmené un orchestre en tournée de jusqu’à quinze musiciens sur la route, interprétant souvent au moins une chanson Hendrix dans chaque concert. À l’occasion, un concert était construit autour d’un soliste invité, par exemple, John McLaughlin à Ravenne en 1986, et Piquer à Pérouse en 1987.

De 1984 jusqu’à sa mort le 20 mars 1988, Evans et son Monday Night Orchestra ont joué chaque semaine au Sweet Basil club de New York, et l’atmosphère de leurs performances peut être revécue via Live At Sweet Basil, Vol. 1 & 2 (1984), et Bud And Bird (1986), ce dernier remportant son seul et unique Grammy Award, pour la meilleure performance instrumentale de jazz, Big Band. Il a également signé les bandes sonores d’Absolute Beginners et The Colour Of Money.

Henry Lowther, trompettiste du groupe d’Evans au cours de ses dernières années, a déclaré: «Gil était un homme absolument adorable. Il était modeste et sans prétention, mais il était terriblement désorganisé et un chef d’orchestre chaotique …[nonetheless] il ne fait aucun doute dans mon esprit que Gil était l’écrivain le plus important de l’histoire du jazz après Duke Ellington.

