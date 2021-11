L’un des aspirateurs robots les plus puissants au monde bénéficie d’une remise de 100 euros sur Amazon, le Roborock S5 MAX | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous avez des animaux à la maison ou si vous souhaitez simplement un aspirateur robot qui vous rassure, il existe un modèle assez complet qu’Amazon vend désormais en promo.

Il y a beaucoup de choses que vous devez prendre en compte avant d’acheter un aspirateur robot, même si l’une d’entre elles est sans aucun doute sa puissance, clé lorsqu’il s’agit d’éliminer les particules, les saletés de toutes sortes et aussi les poils d’animaux.

Tous les modèles ne sont pas identiques, même s’il en existe de très bons à des prix compétitifs. Si vous en voulez un avec un bon système de navigation et pas moins de 2 000 Pa de puissance d’aspiration, il y a un candidat clair en ce moment : le Roborock S5 MAX, qu’Amazon propose 100 euros moins cher, pour seulement 399 euros.

Roborock S5 Max est un robot aspirateur laveur doté d’un système de navigation avancé qui permet un nettoyage plus approfondi et efficace des sols et des tapis de votre maison.

Comme nous avons pu le tester à fond, nous pouvons attester qu’il en vaut la peine et en vaut la peine pour tout ce qu’il offre. Son autonomie est assez large, il nettoie même les saletés incrustées et surtout il crée une carte virtuelle de la maison extrêmement précise.

C’est aussi l’un de ces aspirateurs robots qui frottent aussi, donc avec lui vous ferez d’une pierre deux coups si vous le souhaitez.

Évidemment, ce n’est pas l’un des modèles d’aspirateurs robots les moins chers au monde, puisqu’il y en a pour beaucoup moins, pour seulement 100 euros, bien que si vous avez déjà eu un appareil de ce type auparavant ou que vous souhaitez directement parier sur celui qui est conforme avec 100%, c’est un bon choix.

Nous avons préparé le guide définitif si vous souhaitez acheter un aspirateur robot qui garde la maison propre, vous trouverez ici tout ce que vous devez prendre en compte.

Comme il dispose du WiFi, vous pouvez le contrôler complètement depuis son application, avec la possibilité de l’activer et de le désactiver en ligne où que vous soyez, en plus de programmez-le pour nettoyer à une heure précise et suivez le processus de nettoyage en temps réel.

De cette façon, vous pouvez quitter la maison le matin et revenir l’après-midi avec tout en ordre et le sol nettoyé, aspiré et lavé assez précisément et complètement.

Comme il est vendu par Amazon et que son prix dépasse 29 euros, la livraison est gratuite partout en Espagne, que vous ayez ou non un compte Amazon Prime.

