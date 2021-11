L’un des braqueurs du Capitole demande l’asile en Biélorussie après avoir été accusé de six crimes fédéraux

08/11/2021 à 20:27 CET

PE

Evan Neumann, l’un des émeutiers qui ont pris d’assaut le Capitole de États Unis le 6 janvier dernier, a demandé l’asile en Biélorussie après avoir réussi à entrer irrégulièrement dans le pays et il a indiqué que les charges retenues contre lui ne sont rien de plus que de la « persécution politique » contre lui.

Neumann, accusé d’un maximum de six crimes fédéraux pour sa participation à cette émeute à Washington, il est apparu à la télévision d’État biélorusse pour souligner que est victime d’un complot concocté par le gouvernement des États-Unis après avoir demandé justice pour les dommages subis par son entreprise par le mouvement « Black Lives Matter ».

« Ils ont mis ma photo sur la liste des criminels les plus recherchés au monde. FBI. Certains de mes amis m’en ont prévenu. J’ai beaucoup d’amis qui travaillent pour le gouvernement. Je savais qu’ils allaient m’identifier immédiatement (…) J’ai commencé à me cacher, voyageant à travers les États-Unis d’un point à un autre. J’ai engagé un avocat et il m’a dit que je pouvais partir en Europe en voyage d’affaires », a-t-il déclaré.

« Mon avocat m’a dit que c’était une bonne idée car cela ferait gagner du temps », a déclaré Neumann, qui a réussi en août dernier à entrer irrégulièrement en Biélorussie à travers les forêts et les marécages à la frontière avec l’Ukraine.

Neumann a dit que il n’a pas osé demander l’asile en Biélorussie jusqu’à ce qu’il découvre qu’il était la cible des services de renseignement ukrainiens. Avant de débarquer en mars en Italie, d’où il a voyagé en train vers la Suisse et de là en voiture vers l’Allemagne et la Pologne, jusqu’à ce qu’il s’installe définitivement au milieu de ce mois dans la ville ukrainienne de Jitomir.

En Amérique, dit-il, Ils l’accusent de six chefs d’accusation malgré le fait qu’il « croit » n’avoir commis aucun crime. « Dans l’un d’eux, ils m’accusent d’avoir agressé un policier et il n’y a aucune raison pour cela », a-t-il déclaré.

Originaire de Californie, Neumann a reconnu avoir participé aux manifestations du 6 janvier dans laquelle la validité des résultats des élections présidentielles qui ont jeté Donald Trump de la Maison Blanche a été remise en cause, mais pas dans les émeutes qui ont suivi, assurant qu’ils font partie d’un montage.

« Quand j’étais au Capitole, personne n’entrait par les fenêtres, il y avait des centaines de personnes. Un homme l’a cassé et nous a invités, nous a dit d’entrer, personne ne l’a fait. Le gouvernement crée ces situations depuis les années 1990, ils nous mettent à l’épreuve, puis ils appellent ça des actes terroristes ou quelque chose comme ça », a-t-il assuré.