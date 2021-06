L’un des conseillers de Joe Biden possède des millions en Bitcoin (BTC)

in

Tim Wu, qui est le conseiller du président Biden sur la technologie et la politique de concurrence, aurait la majeure partie de sa richesse en Bitcoin.

Selon le rapport, sa divulgation financière récemment déposée a révélé qu’il possédait plus d’un million de dollars de crypto-monnaies.

C’est une surprise, sachant que vous avez critiqué la valeur du Bitcoin par le passé.

La déclaration a été demandée par le Brown Institute for Medical Innovation de l’Université de Columbia.

La divulgation a révélé qu’elle détenait entre 1 et 5 millions de dollars de Bitcoin (BTC / USD). Il a également investi dans d’autres crypto-monnaies, dont environ 250 000 $ de Filecoin (FIL / USD). La publication montre également que l’investissement Bitcoin de Wu est le plus important de son portefeuille financier.

Il a été professeur de droit à l’Université de Columbus avant de prendre congé en mars pour rejoindre l’administration du président Biden.

La Maison Blanche a essayé de façonner la politique de crypto-monnaie. Mais selon un responsable de la Maison Blanche qui a tenu à garder l’anonymat, Tim Wu ne fait pas partie du comité chargé de cette responsabilité.

Un sceptique devient croyant

Wu était considéré comme un critique de Bitcoin dans le passé, mais n’était pas toujours optimiste sur les crypto-monnaies. Tout en remettant en question sa valeur en 2017, il l’a qualifié de “bulle”.

Il a reconnu le potentiel d’utilisation du Bitcoin comme réserve de valeur, mais a remis en question sa facilité d’utilisation pour effectuer des paiements quotidiens.

L’administration Biden a manifesté un intérêt accru pour les crypto-monnaies à utiliser comme moyen de paiement pour les cybercriminels. Cela était nécessaire après l’attaque par ransomware contre le Colonial Pipeline et l’un des plus grands transformateurs de viande aux États-Unis. Selon un responsable de la Maison Blanche, le gouvernement souhaite moderniser les lois anti-corruption existantes qui peuvent lutter contre la cybercriminalité et les crypto-monnaies.

