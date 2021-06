L’un des desserts les plus demandés de Mercadona revient avec une meilleure texture et saveur | Vie

Êtes-vous une dent sucrée? Si vous aimez les sucreries, nous avons une bonne nouvelle pour vous. L’un des desserts Mercadona les plus demandés par les clients est à nouveau disponible dans les rayons. La société valencienne a amélioré sa texture et sa saveur et vous pouvez désormais l’acheter à nouveau dans tous ses magasins.

Si vous êtes un client régulier de Mercadona, sachez déjà que la chaîne retire fréquemment de nombreux produits de ses magasins, même ceux qui sont très prisés. Elle le fait avec certains articles de ses marques de distributeur afin d’améliorer leur qualité, et ils reviennent après quelques mois après avoir reçu le feu vert dans les centres de co-innovation, dans lesquels l’entreprise teste ses articles avec des groupes de consommateurs.

Aujourd’hui, il existe de nombreux produits Mercadona très recherchés que vous ne trouverez plus dans leurs magasins. Parmi eux, on trouve l’assortiment de noix Cinco Sentidos de Hacendado, les bacs à salade russe et pommes de terre ali-oli mini-format, le pain de maïs, les tortillas au chorizo ​​ou la pizza Hacendado avec le bord de saucisse.

Aujourd’hui, l’un des desserts les plus populaires de Mercadona vient de revenir dans les rayons des supermarchés de la chaîne après avoir été optimisé. On parle de Le cheesecake de Mercadona, qui revient avec plus de saveur et une texture améliorée pour le plus grand plaisir des gourmands.

Comme l’explique l’entreprise, Le cheesecake Hacendado a une nouvelle recette dans lequel la saveur de fromage caractéristique de ce dessert a été renforcée. En outre, la texture a également été optimisée et est désormais plus crémeuse.

Et ce n’est pas tout. Mercadona a également amélioré l’emballage de ce produit. La chaîne a jugé nécessaire de mener à bien cette tâche non seulement pour des raisons purement esthétiques, mais pour favoriser sa conservation. Grâce au nouvel emballage, ce cheesecake se conserve mieux plus longtemps au réfrigérateur, l’empêchant de se dessécher. De plus, il peut également servir d’assiette de service.

Le cheesecake avec une nouvelle recette et un emballage amélioré est déjà en vente dans plus de 1 600 magasins physiques Mercadona, ainsi que dans son supermarché en ligne. Il est disponible en une seule taille, pesant 180 grammes, et est au prix de 1,50 euro pièce.