L’un des films 2021 de Ryan Reynolds vient de remporter une nomination majeure

L’un des blockbusters outsiders de 2021 vient de décrocher sa première nomination pour un prix. Free Guy avec Ryan Reynolds a été nominé pour la meilleure comédie aux Critics’ Choice Awards. Reynolds a célébré la nouvelle sur Instagram lorsqu’elle a éclaté pour la première fois.

« Free Guy – nominé pour la MEILLEURE COMÉDIE aux Critics Choice Awards est un moment absolument énorme pour toute cette équipe », a écrit Reynolds à côté d’une affiche du film. « Félicitations à tous, en particulier à mon coproducteur, réalisateur, ami et copilote [Shawn Levy]. » Son message a recueilli plus d’un demi-million de likes et de nombreux commentaires, dont certains d’amis et collègues célèbres qui l’ont félicité pour sa nomination.

« C’ÉTAIT UN MAGNIFIQUE FILM », a commenté un fan. Un autre a écrit: « J’adore ce film, c’est définitivement un nouveau favori de la famille » avec un emoji aux yeux de cœur. Un troisième a ajouté : « Je suis joueur et j’ai vraiment apprécié le film, j’espère que vous gagnerez ! »

Free Guy a eu un chemin long et difficile vers ce succès, car c’était l’un des films les plus retardés de toute la pandémie de COVID-19. Il a été tourné en mai 2019 et sa sortie est prévue le 3 juillet 2020, alors Reynolds et ses co-stars ont commencé une tournée de presse pour promouvoir le film dès la fin de 2019. Bien sûr, lorsque les cinémas ont fermé en mars 2020. , les retards ont commencé.

Alors que d’autres films ont vu des sorties hybrides sur des services de streaming ou ont simplement tenté leur chance avec des cinémas partiellement pleins, Free Guy languissait dans les limbes. Chaque fois qu’un rappel de l’existence du film apparaissait sur les réseaux sociaux, les utilisateurs se demandaient sardoniquement si le film existait vraiment ou s’il verrait un jour le jour. Il a d’abord été déplacé en décembre 2020, puis en mai 2021, puis enfin en août 2021 quand il est vraiment sorti en salles.

Comme pour de nombreuses autres sorties récentes, Free Guy a fait le saut vers le streaming peu de temps après que son impact au théâtre s’est dissipé. Il est sorti sur les services de vidéo à la demande le 28 septembre 2021 pour location ou achat, et est désormais également disponible sur DVD et Blu-ray. Il sera disponible en streaming sur Disney+ avec un abonnement régulier à partir du 23 février 2022.

Commercialement parlant, Free Guy a au moins dépassé son budget de production au box-office, ce qui en fait un succès relatif surtout compte tenu de l’époque. Cependant, après avoir été fatigué de la promotion infructueuse du film, de nombreux fans et critiques ont été surpris de constater qu’ils appréciaient Free Guy quand ils ont finalement pu le voir. La réponse critique a toujours été colorée par cet air d’agréable surprise.

Free Guy est maintenant disponible dans les magasins numériques pour location ou achat, et sera ajouté à Disney + à la fin du mois prochain. Les Critics ‘Choice Awards ont été retardés en raison de l’augmentation des cas de COVID-19, et on ne sait pas encore quand la cérémonie aura lieu.